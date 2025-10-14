Неравнодушные барнаульцы спасли редкую перелетную птицу на Солнечной Поляне

У пастушка не было явных повреждений, поэтому его отпустили в пригороде Барнаула

14 октября 2025, 08:30, ИА Амител

Водяной пастушок / Фото: "Местами по краю"

11 октября, в День мигрирующих птиц, жители Барнаула заметили редкого гостя – водяного пастушка, оказавшегося посреди жилого квартала на Солнечной Поляне.

Как сообщает Telegram-канал "Местами по краю", птица сбилась с пути из-за плотной городской застройки. Подобные случаи уже происходили в этом районе: ранее здесь находили вальдшнепов, серую куропатку и даже глухарей, также дезориентированных при перелетах.

Пастушка подобрала местная жительница по имени Нина. Птица не пострадала и после осмотра была выпущена в пригороде, в безопасном месте.