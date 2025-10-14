НОВОСТИОбщество

Неравнодушные барнаульцы спасли редкую перелетную птицу на Солнечной Поляне

У пастушка не было явных повреждений, поэтому его отпустили в пригороде Барнаула

14 октября 2025, 08:30, ИА Амител

Водяной пастушок / Фото: "Местами по краю"
Водяной пастушок / Фото: "Местами по краю"

11 октября, в День мигрирующих птиц, жители Барнаула заметили редкого гостя – водяного пастушка, оказавшегося посреди жилого квартала на Солнечной Поляне.

Как сообщает Telegram-канал "Местами по краю", птица сбилась с пути из-за плотной городской застройки. Подобные случаи уже происходили в этом районе: ранее здесь находили вальдшнепов, серую куропатку и даже глухарей, также дезориентированных при перелетах.

Пастушка подобрала местная жительница по имени Нина. Птица не пострадала и после осмотра была выпущена в пригороде, в безопасном месте.

Венценосный журавль / Фото: Евгений Борисов

Барнаульский путешественник показал уникальные кадры венценосного журавля

Свое название эта птица получила благодаря эффектной золотистой короне на голове, состоящей из жестких перьев
НОВОСТИОбщество

Барнаул дикие животные Птицы

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

09:22:33 14-10-2025

какой хорошенький

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:43:52 14-10-2025

Весь этот деревенский колхоз на Солнечной Поляне давно пора переселить, а на месте деревни построить хороший большой жилой квартал с высотками и торговыми центрами.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:16:29 14-10-2025

Да, видел эту птичку около рядов с барами и расторанами пурхалась, крыло у нее подбито.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров