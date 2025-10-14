Неравнодушные барнаульцы спасли редкую перелетную птицу на Солнечной Поляне
У пастушка не было явных повреждений, поэтому его отпустили в пригороде Барнаула
14 октября 2025, 08:30, ИА Амител
Водяной пастушок / Фото: "Местами по краю"
11 октября, в День мигрирующих птиц, жители Барнаула заметили редкого гостя – водяного пастушка, оказавшегося посреди жилого квартала на Солнечной Поляне.
Как сообщает Telegram-канал "Местами по краю", птица сбилась с пути из-за плотной городской застройки. Подобные случаи уже происходили в этом районе: ранее здесь находили вальдшнепов, серую куропатку и даже глухарей, также дезориентированных при перелетах.
Пастушка подобрала местная жительница по имени Нина. Птица не пострадала и после осмотра была выпущена в пригороде, в безопасном месте.
09:22:33 14-10-2025
какой хорошенький
09:43:52 14-10-2025
Весь этот деревенский колхоз на Солнечной Поляне давно пора переселить, а на месте деревни построить хороший большой жилой квартал с высотками и торговыми центрами.
10:16:29 14-10-2025
Да, видел эту птичку около рядов с барами и расторанами пурхалась, крыло у нее подбито.