В Барнауле дети ходят в школу № 13 по проезжей части и рискуют жизнью
Водители замечают школьников в последний момент
16 января 2026, 07:45, ИА Амител
В Барнауле жители пожаловались на опасный путь к школе № 13 по переулку Ядринцева на участке от улицы Пролетарской до улицы Анатолия. По словам горожан, детям приходится идти в учебное заведение прямо по проезжей части из-за отсутствия тротуаров и уличного освещения.
Как отмечают родители, утром и вечером на этом участке темно, а водители замечают школьников в последний момент. Ситуация осложняется тем, что при разъезде двух автомобилей пешеходам попросту некуда отойти. Особенно опасно это становится после второй смены, когда дети возвращаются домой уже в темное время суток.
Жители направляли обращения в администрацию Центрального района с просьбой обустроить тротуар и установить освещение, однако получили ответ о том, что "технической возможности" для этого нет. Информацией о проблеме поделилась участница Telegram-канала "Инцидент Барнаул" Наталья.
Родители подчеркивают, что сложившаяся ситуация представляет прямую угрозу безопасности детей и просят обратить внимание на проблему на уровне города Барнаула.
Ранее сообщалось, что дорога к гимназии № 85 в Барнауле превратилась в сплошной каток, из-за чего дети и родители вынуждены рисковать здоровьем по пути в школу.
12:43:43 16-01-2026
Шеломенцева еще просили обеспечить тротуар, нет, они сделали там взлетную полосу
17:45:56 16-01-2026
А что, УЖЕ родившихся детей беречь не нужно? Только рожать? У нас в стране есть волшебник, который умеет разруливать якобы сложные ситуации.
19:50:58 16-01-2026
рожайте, государство ж просило