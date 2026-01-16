В Барнауле дети ходят в школу № 13 по проезжей части и рискуют жизнью

Водители замечают школьников в последний момент

16 января 2026, 07:45, ИА Амител

В Барнауле жители пожаловались на опасный путь к школе № 13 по переулку Ядринцева на участке от улицы Пролетарской до улицы Анатолия. По словам горожан, детям приходится идти в учебное заведение прямо по проезжей части из-за отсутствия тротуаров и уличного освещения.

Как отмечают родители, утром и вечером на этом участке темно, а водители замечают школьников в последний момент. Ситуация осложняется тем, что при разъезде двух автомобилей пешеходам попросту некуда отойти. Особенно опасно это становится после второй смены, когда дети возвращаются домой уже в темное время суток.

Жители направляли обращения в администрацию Центрального района с просьбой обустроить тротуар и установить освещение, однако получили ответ о том, что "технической возможности" для этого нет. Информацией о проблеме поделилась участница Telegram-канала "Инцидент Барнаул" Наталья.

Родители подчеркивают, что сложившаяся ситуация представляет прямую угрозу безопасности детей и просят обратить внимание на проблему на уровне города Барнаула.

