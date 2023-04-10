Устройства не будут работать полтора часа на четырёх участках

10 апреля 2023, 17:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com

11 апреля в Барнауле отключат несколько светофоров, предупредили в мэрии.

Устройства не будут работать с 10:00 до 11:30 на пересечениях проспекта Красноармейского и улицы Молодёжной, Молодёжной и Ядринцева, а также в районе домов № 112 по Красноармейскому и № 66 по Молодёжной.

Причина отключения – плановый ремонт на электросетях. Водителей и пешеходов просят быть внимательными, а также соблюдать требования дорожных знаков, регулировщиков и ПДД.