В Барнауле после зимы частично размыло террасу Нагорного парка
Сейчас специализированная организация обследует повреждённый участок
11 апреля 2023, 07:20, ИА Амител
Фото: Barnaul.org
На территории Нагорного парка в Барнауле обнаружились повреждения. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, повреждённый участок оградили сигнальной лентой.
Так, на первой террасе со стороны улицы Мамонтова под асфальтовым и плиточным покрытием образовались подземные пустоты. В результате склон размыло. Причиной этому стали талые воды, которые промыли основание грунта.
Сейчас специализированная организация обследует повреждённый участок. После этого будет сформирован план работ, в том числе по восстановлению асфальтового покрытия и газонной части.
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