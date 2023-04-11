В Барнауле после зимы частично размыло террасу Нагорного парка

Сейчас специализированная организация обследует повреждённый участок

11 апреля 2023, 07:20, ИА Амител

Фото: Barnaul.org

На территории Нагорного парка в Барнауле обнаружились повреждения. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, повреждённый участок оградили сигнальной лентой.

Так, на первой террасе со стороны улицы Мамонтова под асфальтовым и плиточным покрытием образовались подземные пустоты. В результате склон размыло. Причиной этому стали талые воды, которые промыли основание грунта.

Сейчас специализированная организация обследует повреждённый участок. После этого будет сформирован план работ, в том числе по восстановлению асфальтового покрытия и газонной части.