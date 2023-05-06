В Барнауле потушили пожар в ТЦ "Норд-Вест"

Пострадавших нет, причина произошедшего пока неизвестна

06 мая 2023, 23:12, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле вечером 6 мая произошёл пожар в торговом центре "Норд-Вест", который расположен на проспекте Ленина. Огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 75 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

На месте ЧП работали 34 человека личного состава и девять единиц техники.

Пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается.