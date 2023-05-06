В Барнауле потушили пожар в ТЦ "Норд-Вест"
Пострадавших нет, причина произошедшего пока неизвестна
06 мая 2023, 23:12, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Барнауле вечером 6 мая произошёл пожар в торговом центре "Норд-Вест", который расположен на проспекте Ленина. Огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 75 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
На месте ЧП работали 34 человека личного состава и девять единиц техники.
Пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается.
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
08:10:03 07-05-2023
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