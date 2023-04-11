В Барнауле прохожие спасли женщину в предкоматозном состоянии
Жительнице краевой столицы стало плохо, после того как она вышла из здания одного из банков на Новом рынке
11 апреля 2023, 14:32, ИА Амител
Жительнице Барнаула стало плохо, после того как она вышла из здания одного из банков на Новом рынке – горожанка потеряла сознание и упала. Как сообщает "Катунь 24", на помощь ей пришли две молодые девушки и парень, которые вызвали скорую и приподняли женщине голову.
Пока врачи ехали на место, к пострадавшей подошли и другие люди, в том числе врач одной из барнаульских поликлиник. По словам специалиста, женщина находилась в сопоре – предкоматозном состоянии.
"Думала, придётся "качать" её", – отметила медик.
В результате пострадавшую передали бригаде медиков, а неравнодушные граждане всё время находились с ней. Женщина пришла в себя и даже смогла дойти до машины самостоятельно.
14:43:23 11-04-2023
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