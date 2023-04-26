В Барнауле спасатели забрались к девушке, развернув перед окнами симпатичный батут

Жительницу города увезли на машине скорой помощи

26 апреля 2023, 16:05, ИА Амител

Фото: t.me/incident22

В Барнауле спасатели по пожарной автолестнице поднялись в квартиру к девушке и вывели её на улицу, сообщает "Инцидент Барнаул".

Спасательная операция прошла днём 26 апреля в жилом доме № 83 по улице Малахова.

"Развернули специальный батут и по пожарной автолестнице поднялись в квартиру", – рассказал очевидец.

После этого девушку увезли на машине скорой помощи. Что произошло, пока неизвестно.

В комментариях к сообщению указали, что якобы девушку "кинул парень", она на всех кричала, а сегодня у неё случился такой нервный срыв, что к окнам подъехали спасатели.