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В Барнауле спасатели забрались к девушке, развернув перед окнами симпатичный батут

Жительницу города увезли на машине скорой помощи

26 апреля 2023, 16:05, ИА Амител

Фото: t.me/incident22
Фото: t.me/incident22

В Барнауле спасатели по пожарной автолестнице поднялись в квартиру к девушке и вывели её на улицу, сообщает "Инцидент Барнаул".

Спасательная операция прошла днём 26 апреля в жилом доме № 83 по улице Малахова.

"Развернули специальный батут и по пожарной автолестнице поднялись в квартиру", – рассказал очевидец.

После этого девушку увезли на машине скорой помощи. Что произошло, пока неизвестно.

В комментариях к сообщению указали, что якобы девушку "кинул парень", она на всех кричала, а сегодня у неё случился такой нервный срыв, что к окнам подъехали спасатели.

Барнаул спасение людей

Комментарии 4

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Гость

16:11:52 26-04-2023

Я тоже иногда бываю в нетрезвом состоянии,но под моими окнами никто батут не надувает.Она что же,сигануть намеревалась?

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Гость

16:38:45 26-04-2023

Слава батуту!

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Гость

16:39:15 26-04-2023

Батут симпатичный, но прыгать - это охренеть как страшно!

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Гость

17:01:55 26-04-2023

В моём дворе за всё время что здесь живу два таких случая было.В одном случае парень, в другом девушка.Очень молодые ( Правильно сделали что вызвали спасателей.

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