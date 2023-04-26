В Барнауле спасатели забрались к девушке, развернув перед окнами симпатичный батут
Жительницу города увезли на машине скорой помощи
26 апреля 2023, 16:05, ИА Амител
Фото: t.me/incident22
В Барнауле спасатели по пожарной автолестнице поднялись в квартиру к девушке и вывели её на улицу, сообщает "Инцидент Барнаул".
Спасательная операция прошла днём 26 апреля в жилом доме № 83 по улице Малахова.
"Развернули специальный батут и по пожарной автолестнице поднялись в квартиру", – рассказал очевидец.
После этого девушку увезли на машине скорой помощи. Что произошло, пока неизвестно.
В комментариях к сообщению указали, что якобы девушку "кинул парень", она на всех кричала, а сегодня у неё случился такой нервный срыв, что к окнам подъехали спасатели.
16:11:52 26-04-2023
Я тоже иногда бываю в нетрезвом состоянии,но под моими окнами никто батут не надувает.Она что же,сигануть намеревалась?
16:38:45 26-04-2023
Слава батуту!
16:39:15 26-04-2023
Батут симпатичный, но прыгать - это охренеть как страшно!
17:01:55 26-04-2023
В моём дворе за всё время что здесь живу два таких случая было.В одном случае парень, в другом девушка.Очень молодые ( Правильно сделали что вызвали спасателей.