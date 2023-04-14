В барнаульском парке "Изумрудный" полностью залили пруд

Когда лёд растает, там очистят акваторию и начнут полноценную эксплуатацию водоёма

14 апреля 2023, 16:51, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "Говорит Вакаев"

Сегодня, 14 апреля, пруд в парке "Изумрудный" полностью залили. Об этом в своём Telegram-канале рассказал управляющий парком Владислав Вакаев.

"Посмотрим, как ведёт себя гидроизоляция, а когда растает лёд – очистим акваторию и начнём эксплуатацию пруда полноценно. Ещё один шаг по восстановлению парка сделан", – сказал Вакаев.

Напомним, что в 2020-2021 годах на реконструкцию парка направили 124 млн рублей, что позволило создать сеть благоустроенных пешеходных и велодорожек, детские площадки, спортивные мини-площадки, площадку для выгула собак, две беседки и туалеты.

В 2022 году выделили 108 млн рублей на восстановление "визитной карточки" парка – пруда и прилегающей территории. А в 2023-м планируют заполнить пруд, возвести амфитеатр, провести работы по благоустройству и озеленению.