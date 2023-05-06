В барнаульском парке "Изумрудный" теперь можно поплавать на лодках и катамаранах
Также горожанам доступны сапборды
06 мая 2023, 15:29, ИА Амител
В барнаульском парке "Изумрудный" с 6 мая пустили на воду пруда лодки, сапборды и катамараны, передаёт корреспондент amic.ru.
По его информации, на катамараны собралась большая очередь. Катаются в основном дети с родителями. Также люди берут на борт маленьких собачек. В то же время многие просто сидят на берегу и наблюдают.
"Полчаса езды на катамаране стоит 500 рублей. Из-за большой очереди желающие записываются на определённое время и берут после оплаты номерки", – отметил корреспондент.
Кроме того, снимками в своём телеграм-канале поделился губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Накануне управляющий "Изумрудным" Владислав Вакаев рассказал, что в недавно залитый пруд пустят всего девять катамаранов и две лодки. Также он отмечал, что в ближайшее время в парке могут поставить теннисные столы, но окончательного решения по этому поводу пока не принято.
16:07:08 06-05-2023
А,я сегодня карасей туда запустил.На рыбалке некрупных в ведро с водой складывал и привёз.Аы бы видели -сколько радости было у мелочи,когда они своими руками выпускали рыбок…
16:23:10 06-05-2023
у нас собаками уже везде , и в продуктовые тащатся, и на катамаранах катаются
20:43:38 06-05-2023
Гость (16:23:10 06-05-2023) у нас собаками уже везде , и в продуктовые тащатся, и на кат... и пусть катаются. вам-то какое дело? такие как вы больше раздражают.
17:58:16 06-05-2023
Гость (16:23:10 06-05-2023) у нас собаками уже везде , и в продуктовые тащатся, и на кат... Так это Герасимы и Муму. Надоели они хозяйке, ну а дальше вы знаете.
09:51:23 07-05-2023
Нифига себе, 500 рублей за полчаса. На самокатах за 400 с небольшим можно целый час кататься.