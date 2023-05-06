В барнаульском парке "Изумрудный" теперь можно поплавать на лодках и катамаранах

Также горожанам доступны сапборды

06 мая 2023, 15:29, ИА Амител























Фото: Алина Богомолова

В барнаульском парке "Изумрудный" с 6 мая пустили на воду пруда лодки, сапборды и катамараны, передаёт корреспондент amic.ru.

По его информации, на катамараны собралась большая очередь. Катаются в основном дети с родителями. Также люди берут на борт маленьких собачек. В то же время многие просто сидят на берегу и наблюдают.

"Полчаса езды на катамаране стоит 500 рублей. Из-за большой очереди желающие записываются на определённое время и берут после оплаты номерки", – отметил корреспондент.

Кроме того, снимками в своём телеграм-канале поделился губернатор Алтайского края Виктор Томенко.















Фото: t.me/tomenko_22

Накануне управляющий "Изумрудным" Владислав Вакаев рассказал, что в недавно залитый пруд пустят всего девять катамаранов и две лодки. Также он отмечал, что в ближайшее время в парке могут поставить теннисные столы, но окончательного решения по этому поводу пока не принято.