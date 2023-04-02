В барнаульском зоопарке изменились цены на билеты

Взрослым вход обойдётся в 350 рублей, детям, студентам и пенсионерам – в 250

02 апреля 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" с 1 апреля начали действовать новые цены на билеты. Об этом сообщили на странице зверинца во "ВКонтакте".

Так, посетителям от 16 лет и старше вход обойдётся в 350 рублей, студентам дневного отделения, детям и пенсионерам – 250 рублей. С полным прайсом можно ознакомиться ниже:

Фото: "Лесная сказка"