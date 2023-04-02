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В барнаульском зоопарке изменились цены на билеты

Взрослым вход обойдётся в 350 рублей, детям, студентам и пенсионерам – в 250

02 апреля 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" с 1 апреля начали действовать новые цены на билеты. Об этом сообщили на странице зверинца во "ВКонтакте".

Так, посетителям от 16 лет и старше вход обойдётся в 350 рублей, студентам дневного отделения, детям и пенсионерам – 250 рублей. С полным прайсом можно ознакомиться ниже:

Фото: "Лесная сказка"

Комментарии 8

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Гость

11:39:15 02-04-2023

А что дети от 16 лет уже работают, насколько я понимаю, они ещё должны учиться в школе, у них что есть доход? Почему им билет 350 р.?

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Гость

18:46:57 02-04-2023

вижу что трое на красный смайлик тыцнули в приступе недовольства, и очень хочу у них спросить, есть ли у них домашние питомцы и сколько денег у них уходит на содержание Жучки и Мурзика (включая ветпомощь).
а теперь сравните вашу Жучку со львом или медведем. вопросы?

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Гость

20:54:08 02-04-2023

Когда билет стоил в районе 100 р.- дочь бегала в зоопарк 2-3 раза в неделю. При нынешних ценах вожу внучку раз в год. Чем дороже билет - тем меньше посетителей.

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Гость

22:09:10 02-04-2023

Старый ценник то какой был?

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Гость

22:23:34 02-04-2023

билет стоил в районе 100 р.- дочь бегала в зоопарк 2-3 раза в неделю. При нынешних ценах вожу внучку раз в год------ на внучку бабла зажала, старая? дочери по 3 сотки в месяц выдавала, а внучке раз в год?

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Гость

23:43:01 02-04-2023

Вообще то ,за ними ухот нужен,там люди работают ,им тоже платить надо,проснетесь люди а корма животным ,вы вообще узнайте сколько прививка для животных стоит ,вы злые с или тупые

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Гость

02:20:13 03-04-2023

Гость, 2-3 сотки в неделю. в месяц 800-1200, на внучке зажалась.

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Гость

09:50:59 03-04-2023

Волков жалко, маленькие бетонные клетки, на стаю волков, летом на солнцепеке, деревьев рядом нет. Увидела эту картину. Больше не хочу ходить, смотреть как мучают животных

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