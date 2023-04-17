В праздник Пасхи в барнаульском зоопарке родились тигрята

Потомство принесла тигрица по кличке Багира

17 апреля 2023, 12:36, ИА Амител

Фото: vk.com/id179756346

16 апреля, в праздник Пасхи, у тигрицы Багиры из Барнаульского зоопарка "Лесная сказка" родились тигрята. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" рассказал глава городского зверинца Сергей Писарев.

"Рождение малышей в нашем зоопарке дело привычное. Но этот год выдался особенным. Медвежата родились в ночь с 31 декабря на 1 января. А сегодня, в праздник Пасхи, на свет появились тигрята у нашей Багиры", – рассказал Писарев.

Напомним, что с 1 апреля в зоопарке начали действовать новые цены на билеты. Так, посетителям от 16 лет и старше вход обойдётся в 350 рублей, студентам дневного отделения, детям и пенсионерам – 250 рублей. С полным прайсом можно ознакомиться в этой публикации.