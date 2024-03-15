НОВОСТИПроисшествия

В детсаду малышам заклеили рты скотчем, чтобы не мешали пришедшим чиновникам

Детям объяснили, что это игра в "тишину"

15 марта 2024, 13:33, ИА Амител

Кукла в детском саду / Фото: amic.ru
Кукла в детском саду / Фото: amic.ru

В Севастополе в одном из детских садов детям заклеили скотчем рты, чтобы они не мешали празднованию юбилея детсада, сообщает местное издание ForPost.

В департаменте образования Севастополя информацию о произошедшем подтвердили.

"Заведующая детским садом, как только узнала о случившемся инциденте, незамедлительно инициировала встречу с родителями воспитанников. Заведующая извинилась за случившееся", – рассказали в департаменте.

Также подчеркнули, что в дошкольном учреждении провели внеплановое совещание и инструктаж со всеми сотрудниками с целью недопущения в дальнейшем подобных ситуаций.

Как уточняет Telegram-канал "Плохие новости", региональный СК начал проверку информации о том, что в детском садике детям заклеили рты, чтобы они не мешали показывать заведение чиновникам. Малышам объяснили, что это игра в "тишину".

Происшествия дети школы и детсады

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

13:42:33 15-03-2024

У нас три четверти страны с заклеяным скотчем ртом живет. Наверное по собственнойц инициативе в тишину играют.

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:53:07 15-03-2024

Гость (13:42:33 15-03-2024) У нас три четверти страны с заклеяным скотчем ртом живет. На... не льстите себе, вас не три четверти, а не более 2%. И не рты вам надо заклеивать, а держать отдельно от нормальных

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

13:47:52 15-03-2024

Уроды

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:55:47 15-03-2024

а Зав садом все знает, не надо делать вид и удивляться

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:21:55 15-03-2024

Это, вообще, жесть!!! Надо додуматься , заклеить рот, чтоб не мешали проверяющим! Совсем потеряли человеческое достоинство! Перед чинушами выслуживаются. Вообще-то это Детский сад , учреждение для Детей. Я 20 лет в саду работаю, такого даже представить не могу. А эти все проверяющие, действительно, чувствуют себя властителями мира, всегда важные такие. Требования всегда такие, будто речь идет о каких -то бездушных машинах, а не о детях. В курсе, вообще, кто-нибудь, что воспитатели рисуют, делают поделки за детей, которые отказываются или не могут их делать ,потом хранят или фотают, для отчета (дла обрнадзора), иначе нарушение педпроцесса. Да вся система гнилая, вся "бурная" деятельность только для отчетов и галочек.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
МАДИ

20:05:22 16-03-2024

Надеюсь всех уволили с этого садика

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:47:59 16-03-2024

МАДИ (20:05:22 16-03-2024) Надеюсь всех уволили с этого садика... Некоторых уже даже расстреляли.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров