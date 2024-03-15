В детсаду малышам заклеили рты скотчем, чтобы не мешали пришедшим чиновникам
Детям объяснили, что это игра в "тишину"
15 марта 2024, 13:33, ИА Амител
В Севастополе в одном из детских садов детям заклеили скотчем рты, чтобы они не мешали празднованию юбилея детсада, сообщает местное издание ForPost.
В департаменте образования Севастополя информацию о произошедшем подтвердили.
"Заведующая детским садом, как только узнала о случившемся инциденте, незамедлительно инициировала встречу с родителями воспитанников. Заведующая извинилась за случившееся", – рассказали в департаменте.
Также подчеркнули, что в дошкольном учреждении провели внеплановое совещание и инструктаж со всеми сотрудниками с целью недопущения в дальнейшем подобных ситуаций.
Как уточняет Telegram-канал "Плохие новости", региональный СК начал проверку информации о том, что в детском садике детям заклеили рты, чтобы они не мешали показывать заведение чиновникам. Малышам объяснили, что это игра в "тишину".
13:42:33 15-03-2024
У нас три четверти страны с заклеяным скотчем ртом живет. Наверное по собственнойц инициативе в тишину играют.
14:53:07 15-03-2024
Гость (13:42:33 15-03-2024) У нас три четверти страны с заклеяным скотчем ртом живет. На... не льстите себе, вас не три четверти, а не более 2%. И не рты вам надо заклеивать, а держать отдельно от нормальных
13:47:52 15-03-2024
Уроды
13:55:47 15-03-2024
а Зав садом все знает, не надо делать вид и удивляться
18:21:55 15-03-2024
Это, вообще, жесть!!! Надо додуматься , заклеить рот, чтоб не мешали проверяющим! Совсем потеряли человеческое достоинство! Перед чинушами выслуживаются. Вообще-то это Детский сад , учреждение для Детей. Я 20 лет в саду работаю, такого даже представить не могу. А эти все проверяющие, действительно, чувствуют себя властителями мира, всегда важные такие. Требования всегда такие, будто речь идет о каких -то бездушных машинах, а не о детях. В курсе, вообще, кто-нибудь, что воспитатели рисуют, делают поделки за детей, которые отказываются или не могут их делать ,потом хранят или фотают, для отчета (дла обрнадзора), иначе нарушение педпроцесса. Да вся система гнилая, вся "бурная" деятельность только для отчетов и галочек.
20:05:22 16-03-2024
Надеюсь всех уволили с этого садика
20:47:59 16-03-2024
МАДИ (20:05:22 16-03-2024) Надеюсь всех уволили с этого садика... Некоторых уже даже расстреляли.