В детсаду малышам заклеили рты скотчем, чтобы не мешали пришедшим чиновникам

Детям объяснили, что это игра в "тишину"

15 марта 2024, 13:33, ИА Амител

Кукла в детском саду / Фото: amic.ru

В Севастополе в одном из детских садов детям заклеили скотчем рты, чтобы они не мешали празднованию юбилея детсада, сообщает местное издание ForPost.

В департаменте образования Севастополя информацию о произошедшем подтвердили.

"Заведующая детским садом, как только узнала о случившемся инциденте, незамедлительно инициировала встречу с родителями воспитанников. Заведующая извинилась за случившееся", – рассказали в департаменте.

Также подчеркнули, что в дошкольном учреждении провели внеплановое совещание и инструктаж со всеми сотрудниками с целью недопущения в дальнейшем подобных ситуаций.

Как уточняет Telegram-канал "Плохие новости", региональный СК начал проверку информации о том, что в детском садике детям заклеили рты, чтобы они не мешали показывать заведение чиновникам. Малышам объяснили, что это игра в "тишину".