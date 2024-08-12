В Госдуме напомнили о запрете на использование телефонов в школах

Закон вступит в силу с 1 сентября

12 августа 2024, 10:32, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/99033

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила РИА Новости, что с 1 сентября в школах будет введен запрет на использование мобильных телефонов на уроках, даже в образовательных целях.

По словам Лантратовой, запрет вводится для того, чтобы телефоны не отвлекали учеников от учебного процесса и не мешали учителям. Она отметила, что многие родители считают, что мобильные телефоны вредят детям, портят зрение и отвлекают от уроков. Кроме того, телефоны мешают ученикам учиться, так как они не понимают, зачем что-то учить, если можно найти информацию в интернете.

Депутат подчеркнула, что Россия не первая страна, где был введен такой запрет, и что люди приходят к пониманию, что дети должны развивать свои навыки, а не перекладывать часть заданий на телефон.