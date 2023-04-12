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Работающих за рубежом призывников призвали вернуться на год ради службы в армии

А потом можно снова "ехать обратно за границу, радостно там работать"

12 апреля 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Работающим за рубежом призывникам стоит вернуться на год для службы в армии, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала РБК.

Депутат порекомендовал в таком случае оформить отпуск, отдать долг Родине, а затем "ехать обратно за границу, радостно там работать".

В то же время не подлежащие призыву и работающие за рубежом могут "в электронном виде направить соответствующие документы в военный комиссариат", приводит слова Картаполова ТАСС.

11 апреля Госдума приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки.

Комментарии 3

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Гость

08:30:51 12-04-2023

Сказочники

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Гость

08:55:40 12-04-2023

Гость (08:30:51 12-04-2023) Сказочники... В Израиле почему-то все проходят военную службу и да, приезжают из-за границы при необходимости. И никто не думает, что нужно откосить.

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Гость

08:53:39 12-04-2023

Вы сначала избавьтесь от косарей армейских в думе, в чинушках, в губернаторах... А потом за трудящихся принимайтесь

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