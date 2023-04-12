Работающих за рубежом призывников призвали вернуться на год ради службы в армии
А потом можно снова "ехать обратно за границу, радостно там работать"
12 апреля 2023, 08:15, ИА Амител
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Работающим за рубежом призывникам стоит вернуться на год для службы в армии, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала РБК.
Депутат порекомендовал в таком случае оформить отпуск, отдать долг Родине, а затем "ехать обратно за границу, радостно там работать".
В то же время не подлежащие призыву и работающие за рубежом могут "в электронном виде направить соответствующие документы в военный комиссариат", приводит слова Картаполова ТАСС.
11 апреля Госдума приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки.
08:30:51 12-04-2023
Сказочники
08:55:40 12-04-2023
Гость (08:30:51 12-04-2023) Сказочники... В Израиле почему-то все проходят военную службу и да, приезжают из-за границы при необходимости. И никто не думает, что нужно откосить.
08:53:39 12-04-2023
Вы сначала избавьтесь от косарей армейских в думе, в чинушках, в губернаторах... А потом за трудящихся принимайтесь