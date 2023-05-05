В гостях у героя. Вячеслав Франк поздравил участника ВОВ Петра Бобкова с Днём Победы

"Мы помним и чтим фронтовиков и тружеников тыла, которые отдали свою жизнь за наше будущее", – сказал глава города

05 мая 2023, 16:56, ИА Амител

Фото: "Вечерний Барнаул"

В преддверии Дня Победы глава Барнаула Вячеслав Франк посетил семью участника Великой Отечественной войны Петра Яковлевича Бобкова и поздравил ветерана с праздником. В этом году Пётр Бобков отметил 96-й день рождения.

Фото: Вечерний Барнаул

Вячеслав Франк пожелал ветерану крепкого здоровья и долгих лет жизни.

"Уважаемый Пётр Яковлевич! Низкий вам поклон и огромное спасибо за то, что вы дали нам возможность жить, работать, радоваться весне и нашей Победе. Мы помним и чтим фронтовиков и тружеников тыла, которые отдали свою жизнь за наше будущее. Для всех нас вы – пример самоотверженности и верности Родине", – сказал глава Барнаула.Вместе с главой города поздравить ветерана пришли председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, депутат БГД, лидер добровольческого движения "Волонтёры Победы" Алина Горлова, председатель комитета по социальной поддержке населения города Татьяна Королева.

Фото: Вечерний Барнаул

"Встретиться с Петром Яковлевичем в канун Дня Победы для меня большая честь. Он для нас – человек-легенда, олицетворение победителей и тружеников, отстоявших страну в кровопролитной войне и восстановивших её из руин. Каждая такая встреча заряжает оптимизмом, жизнелюбием, спокойствием и уверенностью", – сказала Галина Буевич.Ветеран же отметил, что видит, как преображается город, становится лучше и комфортнее.

Гости вручили Петру Бобкову подарки от имени губернатора Алтайского края Виктора Томенко, администрации Барнаула и Барнаульской городской Думы, движения "Волонтёры Победы" и партии "Единая Россия", а также передали письма от школьников Алтайского края.

Фото: Вечерний Барнаул

О ветеране

Пётр Яковлевич Бобков родился 28 января 1927 года в Завьяловском районе. В армию пошёл в 17 лет в ноябре 1944 года. Воевал в составе Первого Дальневосточного фронта, в 144-й стрелковой дивизии был командиром орудия 270 отдельного истребительского противотанкового дивизиона.

Уже на шестой день пребывания на фронте за выполнение особого задания награждён орденом Славы III степени. В ознаменование 40-летия Победы награждён орденом Отечественной войны II степени.

После войны работал на тракторном заводе в Рубцовске. В 1956 году с семьёй переехал в город Барнаул. Воспитал с супругой двоих детей – сына и дочь.

В 1975 году был назначен директором комбината "Химволокно". С 1977 по 1987 год проработал заместителем директора завода "Геофизика", откуда и вышел на заслуженный отдых. Общий трудовой стаж ветерана составляет 46 лет.

После ухода на пенсию Пётр Яковлевич много лет работает на общественных началах председателем комитета войны и военной службы Октябрьского района.