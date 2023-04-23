В отношении мужчины, избившего падчерицу в Барнауле, возбудили уголовное дело

Следователи и прокуратура проверяют информацию

23 апреля 2023, 21:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, избившего падчерицу. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя города Барнаула. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего"), в отношении 11-летней падчерицы. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа ход расследования поставлен на контроль", – сказано в сообщении.

В пресс-службе СК отметили, что по данному факту проводится доследственная проверка. Готовится ходатайство о заключении злоумышленника под стражу.

Ранее сообщалось, что барнаулец напился и избил 11-летнюю падчерицу. Всё это время он думал, что избивает жену. Девочка находится в тяжёлом состоянии.