В отношении мужчины, избившего падчерицу в Барнауле, возбудили уголовное дело
Следователи и прокуратура проверяют информацию
23 апреля 2023, 21:15, ИА Амител
В Барнауле возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, избившего падчерицу. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя города Барнаула. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего"), в отношении 11-летней падчерицы. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа ход расследования поставлен на контроль", – сказано в сообщении.
В пресс-службе СК отметили, что по данному факту проводится доследственная проверка. Готовится ходатайство о заключении злоумышленника под стражу.
Ранее сообщалось, что барнаулец напился и избил 11-летнюю падчерицу. Всё это время он думал, что избивает жену. Девочка находится в тяжёлом состоянии.
09:13:49 24-04-2023
Допился козёл до чёртиков (человеком язык не поворачивается сказать).... Пусть отвечает по всей строгости закона. Ребенку эти "родители" такие травмы оставили на всю жизнь .. Физически она поправится....,а вот в псих.плане. ...
12:08:08 24-04-2023
Как это понять-мать оставила дочку на растерзание изверга , а сама убежала от скандала.Там по ходу мамаша такая же тварь.Нормальная никогда бы не жила с таким упырем.