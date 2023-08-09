В Рубцовске возбудили дело о жестоком обращении с ребенком в детсаду

В мае 2023 года мать девочки рассказала, что ее годовалую дочь якобы избивала воспитатель. Сама женщина уволилась из дошкольного учреждения и отрицала обвинения

09 августа 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Рубцовске возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с ребенком в детском саду № 19. Об этом сообщает "Банкфакс".

В мае 2023 года жительница Рубцовска рассказала, что ее годовалую дочь якобы избивала воспитатель образовательного учреждения. Мать девочки отметила, что у ребенка все ноги были в синяках и царапинах, а на задней поверхности бедра остались отпечатки рук. Родители других детей тоже якобы жаловались ей на педагога.

С 1 мая воспитатель уволилась из детсада по собственному желанию, однако свою вину она полностью отрицала. Женщина считала, что у матери девочки сложилась личная неприязнь к ней.

"Я даже на детектор лжи, надо будет, сяду. Я сама сейчас собиралась в ПДН устраиваться. И вот эти головняки, которая она сидит и выдумывает, – это вообще нечто", – заявляла она.

8 августа пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщила, что в результате было возбуждено уголовное дело по этому случаю. Дело расследуют по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Сейчас правоохранители расследуют обстоятельства происшествия.