В Сибири мальчик принёс в школу пистолет и выстрелил в ученика "от нечего делать"

Со школьником провели разъяснительную беседу

18 апреля 2023, 18:16, ИА Амител

Фото: unplash.com

В Новосибирске ученик принёс в одну из школ пистолет и на перемене выстрелил в грудь и плечо однокласснику, пишет "КП-Новосибирск".

Инцидент произошёл 4 апреля, но стало об этом известно только сейчас. Педагоги позвонили в полицию, правоохранители быстро приехали в учебное заведение и забрали у старшеклассника травматический пистолет.

Как рассказали товарищи подростка, он "хотел побаловаться и начал стрелять в одноклассника от нечего делать".

В региональном МВД сообщили, что со школьником провели разъяснительную беседу.

"Потерпевшему выдано направление на прохождение СМЭ для установления степени тяжести причинённого вреда здоровью. В настоящее время проводится проверка", – рассказали в ведомстве.

К делу подключилось местное Минобразования – начали собственную проверку. В прокуратуре выяснили, что конфликта между детьми не было.