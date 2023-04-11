В Сибири не смогли найти виновных в смерти девочки в детсаду

Накануне стало известно, что уголовное дело закрыто

11 апреля 2023, 18:47, ИА Амител

Коллаж: nsk.kp.ru и СУ СК по Новосибирской области

В Новосибирске за восемь месяцев не смогли найти виновных в смерти пятилетней девочки, которая в детсаду во время утренней прогулки каталась на самокате, упала и разбилась насмерть, пишет "КП-Новосибирск".

Трагедия произошла в августе 2022 года. Матери позвонили из детсада и сказали: "Приезжайте, ваш ребёнок без сознания".

"Я сразу же рванула туда, добралась за несколько минут. Врачи ещё пытались спасти дочку, но не смогли", – рассказала женщина.

Дело возбудили по признакам "причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей". Накануне стало известно, что уголовное дело закрыто.

Как выяснила судмедэкспертиза, у ребёнка были серьёзные проблемы с сердцем, что якобы и стало причиной падения с самоката.

Будут ли родители девочки обжаловать это решение, пока неясно. В детсаду прекращение уголовного дела не комментируют.