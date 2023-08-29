В Сибири политтехнолога наказали за акцию со свиньей с серпом и молотом

Акция возмутила главу региона Валентина Коновалова, представляющего КПРФ

29 августа 2023, 17:47, ИА Амител

В Хакасии оштрафовали на 20 тысяч рублей политтехнолога, который выпустил на улицу свинью с нарисованными на ней серпом и молотом, пишет "Коммерсант".

Инцидент произошел 19 августа в центре Абакана. На одном ее боку красной краской были нарисованы серп и молот, а на другом написано "Продолжительность жизни свиней растет".

"Нарушил установленный порядок проведения пикетирования", - рассказали в суде.

Также отметили, что мужчина в содеянном раскаялся. Примечательно, что активист проживает в Москве и не является жителем Хакасии.

Акция со свиньей возмутила главу региона Валентина Коновалова, который выдвинут от КПРФ на второй срок на сентябрьских выборах. Он заявил, что "политические оппоненты осквернили священный символ" и "надругались над животным".