В Сибири политтехнолога наказали за акцию со свиньей с серпом и молотом
Акция возмутила главу региона Валентина Коновалова, представляющего КПРФ
29 августа 2023, 17:47, ИА Амител
В Хакасии оштрафовали на 20 тысяч рублей политтехнолога, который выпустил на улицу свинью с нарисованными на ней серпом и молотом, пишет "Коммерсант".
Инцидент произошел 19 августа в центре Абакана. На одном ее боку красной краской были нарисованы серп и молот, а на другом написано "Продолжительность жизни свиней растет".
"Нарушил установленный порядок проведения пикетирования", - рассказали в суде.
Также отметили, что мужчина в содеянном раскаялся. Примечательно, что активист проживает в Москве и не является жителем Хакасии.
Акция со свиньей возмутила главу региона Валентина Коновалова, который выдвинут от КПРФ на второй срок на сентябрьских выборах. Он заявил, что "политические оппоненты осквернили священный символ" и "надругались над животным".
00:41:34 30-08-2023
Оригинально, молодец, а едро надо рекламировать на овцах.
09:41:28 30-08-2023
Гость (00:41:34 30-08-2023) Оригинально, молодец, а едро надо рекламировать на овцах.... чего его рекламировать Они сами себя рекламируют.
12:50:14 30-08-2023
О, так наказали, так наказали... всего за 20тыс. руб. все СМИ раструбили эту новость... Коммунисты с их картофельными мозгами, хорошо, что они есть! :)