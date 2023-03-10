В соцсетях сообщили о возможном минировании корпуса АГИК в центре Барнаула
Студентов вывели на улицу
10 марта 2023, 10:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Очевидцы в социальных сетях рассказали о возможном минировании корпуса АГИК на проспекте Ленина в Барнауле. Пост на эту тему опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Студентов вывели на улицу. Информация проверяется.
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