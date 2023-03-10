В соцсетях сообщили о возможном минировании корпуса АГИК в центре Барнаула

Студентов вывели на улицу

10 марта 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Очевидцы в социальных сетях рассказали о возможном минировании корпуса АГИК на проспекте Ленина в Барнауле. Пост на эту тему опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Студентов вывели на улицу. Информация проверяется.

Ранее сообщалось, что полицейские провели задержание во дворе дома по адресу Глушкова, 7.

Под окнами многоэтажки жильцы заметили машину ППС, а рядом с ней на земле касками были закрыты разные подозрительные предметы.