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В соцсетях сообщили о возможном минировании корпуса АГИК в центре Барнаула

Студентов вывели на улицу

10 марта 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Очевидцы в социальных сетях рассказали о возможном минировании корпуса АГИК на проспекте Ленина в Барнауле. Пост на эту тему опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Студентов вывели на улицу. Информация проверяется.

Ранее сообщалось, что полицейские провели задержание во дворе дома по адресу Глушкова, 7. 

Под окнами многоэтажки жильцы заметили машину ППС, а рядом с ней на земле касками были закрыты разные подозрительные предметы.

Комментарии 2

  • Диверсанты?
    10 марта, Гость   Ответить
  • Гость, скорее идиоты- жертвы реформы образования, но сути это не меняет.
    10 марта, Гость   Ответить
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