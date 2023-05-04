Ветеранам в Барнауле подарят набор для чаепития
Наборы получат почти полторы тысячи человек
04 мая 2023, 14:05, ИА Амител
Фото: t.me/barnaul_org
Накануне Дня Победы в Барнауле ветеранам вручают подарки. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Пожилые люди получат набор для чаепития, в который входит скатерть, сладости и чайный набор. Также каждому ветерану передадут открытку от главы города и председателя городской думы.
Поздравлять пенсионеров уже начали. Всего в Барнауле наборы получат 1281 труженик тыла и 182 ветерана, среди которых 40 участников ВОВ, блокадников и узников концлагерей.
15:50:17 04-05-2023
очень существенное поздравление конечно, ветеранам каковы они были сейчас то должно быть за сто лет или почти под сто лет это 1925 годы рождения. я таких не знаю, мой сосед настоящий участник умер три года назад в возрасте 94 лет
16:29:55 04-05-2023
ну купили (15:50:17 04-05-2023) очень существенное поздравление конечно, ветеранам каковы он... а что дарить надо им? по вашему? дома, квартиры? так подарок им для души и дарится. а не их внучкам
17:52:15 04-05-2023
Позор!!! Сколько их осталось, ветеранов?! Лишь конфеты можем подарить.... Да, конечно, может надо им и малость!!! Но не каждый может Родине служить! А ведь надо нашим ветеранам выразить внимание и благодарность! Не в конфетах с чаем и тп, а хорошей премией в конверте - на лекарства - первая нужда, и на фрукты, масло, сыр и да.... Может, уже памперсы нужны, матрасы, ходунки, коляски, или слуховые аппараты, или зубы вставить им помочь..... Просто капельницы на дому проставить.... Да, ведь много есть того, о чём мы можем лишь у них самих узнать, что Им нужно?! А конфеты, чай.... Пусть себе оставят.... Те, кто считает, что этого достойны наши Дорогие Ветераны.... (
17:56:58 04-05-2023
Внучка (17:52:15 04-05-2023) а хорошей премией в конверте ... т.е. одной дедовской пенсии тебе уже мало? еще денег хочется?
18:23:32 04-05-2023
Гость (17:56:58 04-05-2023) т.е. одной дедовской пенсии тебе уже мало? еще денег хочется... Первым ушёл из жизни мой дед, который был на фронте Василий Иванович в 1979 году, второй дед ушёл из жизни в 1985 году. Спасибо депутатам и губернатору за 2 тыс Детям войны к 9 му мая! Мой отец должен их получить. И он сам ими распорядится. Ему 81 год, и слава Богу, что на ногах и огород копает.
12:37:47 05-05-2023
Гость (18:23:32 04-05-2023) Первым ушёл из жизни мой дед, который был на фронте Василий ... дети, родившиеся в период с 1947 по 1955 тоже дети войны, впроголодь жили, пока фронтовики выжившие целину подымали.