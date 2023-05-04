Ветеранам в Барнауле подарят набор для чаепития

Наборы получат почти полторы тысячи человек

04 мая 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: t.me/barnaul_org

Накануне Дня Победы в Барнауле ветеранам вручают подарки. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Пожилые люди получат набор для чаепития, в который входит скатерть, сладости и чайный набор. Также каждому ветерану передадут открытку от главы города и председателя городской думы.

Поздравлять пенсионеров уже начали. Всего в Барнауле наборы получат 1281 труженик тыла и 182 ветерана, среди которых 40 участников ВОВ, блокадников и узников концлагерей.