Виктор Томенко назначил врио главы Тогульского района

Прежний глава ушел в отставку досрочно, по собственному желанию

18 декабря 2025, 18:00, ИА Амител

Владимир Басалаев / Фото: официальный телеграм-канал экс-главы Тогульского района Владимира Басалаева

Временно исполняющего обязанности главы Тогульского района назначил губернатор Виктор Томенко, сообщает правительство Алтайского края. Накануне стало известно, что глава района Владимир Басалаев ушел в отставку досрочно.

«С 18 декабря 2025 года временно исполнять полномочия главы Тогульского района будет Алексей Владимирович Лаптев. Его полномочия продлятся до дня избрания главы», – говорится в сообщении.

По данным открытых источников, Алексей Лаптев занимал пост заместителя главы администрации района по социальной политике, а также был председателем районного комитета по образованию и делам молодежи. По информации комитета, по профессии он учитель географии и биологии, окончил Бийский педуниверситет.

Ранее, на сессии 16 декабря, депутаты приняли заявление Владимира Басалаева о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Как отмечала "Атмосфера", срок его полномочий истекает только через два года, но он принял решение покинуть пост.

Владимир Басалаев руководил районом два срока подряд с 2017 года. До этого занимал аналогичную должность в Ельцовском районе. В прошлом у него был опыт службы в органах внутренних дел в Тогуле. Уволившись из МВД по выслуге лет, занимал позицию главного специалиста-эксперта, а впоследствии возглавил районный отдел Росреестра.

В конце октября с должности главы Поспелихинкого района по собственному желанию внезапно ушел Игорь Башмаков. По данным источников, вопрос об отставке был внесен в повестку дня внепланово. Утром в день заседания совета депутатов этот пункт еще не значился в перечне обсуждаемых тем.