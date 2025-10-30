Владельцев десятков тысяч авто, ввезенных в Россию за год, обязали доплатить утильсбор

Размер доначислений достигает 3,5 миллиона рублей

30 октября 2025, 16:45, ИА Амител

Ввезенные автомобили / Фото: Baza

Федеральная таможенная служба потребовала от владельцев более 30 тысяч автомобилей, ввезенных в Россию из Казахстана, доплатить утилизационный сбор. Как сообщает "База", размер доначислений достигает 3,5 миллиона рублей.

Речь идет о машинах марок Hyundai, Kia и Skoda, собранных в Казахстане и ввезенных в Россию с весны 2024 года в рамках ЕАЭС. При ввозе автовладельцы уплачивали "коммерческий" утильсбор – от 667 тысяч до 1,9 миллиона рублей. Однако с октября ФТС начала направлять уведомления о необходимости внести дополнительные суммы – от 750 тысяч до 3,5 миллиона рублей.

Фото: Baza

Ведомство объяснило решение тем, что автомобили имеют импортные декларации, а потому подлежат полному сбору. В случае отказа от уплаты владельцам грозит аннулирование электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС).

По данным источника, ранее таможенные органы не требовали подобных документов и принимали платежи без возражений. Сейчас же региональные подразделения ФТС начисляют доплаты, тогда как Центральная акцизная таможня продолжает работать по старым правилам. Казахстанские власти заявили, что не могут вмешиваться, так как вопрос находится вне их компетенции.

Суд в Архангельской области уже удовлетворил иски ФТС, обязав некоторых владельцев доплатить миллионные суммы и пени. Инициативная группа граждан направила обращение к Валентине Матвиенко с просьбой ввести мораторий на взыскания по автомобилям казахстанской сборки, ввезенным до октября, однако ответа пока не последовало.

Фото: Baza

Ранее сообщалось, что автомобилистам, поставившим авто на учет после начала 2025 года и использующим номерные знаки без российского триколора, грозит штраф в размере 500 рублей. Это нарушение теперь расценивается как управление машиной с нестандартными номерами.