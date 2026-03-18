В Госдуме предложили ограничить плату за ЖКУ на уровне 10% от семейного дохода
Документ подготовили представители КПРФ и уже отправили его для получения отзыва в правительство России
18 марта 2026, 10:57, ИА Амител
Депутаты от КПРФ разработали законопроект, который устанавливает предельный размер расходов россиян на коммунальные услуги — не более 10% от совокупного дохода семьи. Документ уже направлен на рассмотрение в правительство, сообщает "Российская газета".
Авторы инициативы считают, что такая мера поможет сократить число неплательщиков и в целом снизить задолженность населения по жилищно‑коммунальным услугам.
Соответствующее обоснование содержится в пояснительной записке к проекту. Сейчас регионы самостоятельно определяют максимально допустимую долю расходов на ЖКУ в семейном бюджете. Федеральный стандарт при этом устанавливает планку в 22%.
Однако на практике это приводит к неравенству. Жители более обеспеченных регионов зачастую платят меньше, чем обитатели менее благополучных территорий.
В качестве иллюстрации депутаты приводят разницу между Москвой и Московской областью. Так, в столице предельный уровень расходов на ЖКУ составляет 10%, тогда как в области он достигает 22%.
Согласно предложению, разницу в платежах будут покрывать за счет субсидий. Авторы законопроекта полагают, что это позволит устранить неравенство в оплате коммунальных услуг, зависящее от места проживания граждан.
11:09:20 18-03-2026
Какие 10%, какие 22? Пенсия 20т.рублей, ЖКХ - 10т. рублей. Даже если з/п будет 70т.р., ЖКХ - 7т.р.? Ха-ха.
12:29:37 18-03-2026
Гость (11:09:20 18-03-2026) Какие 10%, какие 22? Пенсия 20т.рублей, ЖКХ - 10т. рублей. Д... Да причем здесь пенсы? Почему всегда разговор про пенсов? У нас других категорий жителей полно, меня они интересуют, а не осколки совка.
21:28:15 18-03-2026
Гость (12:29:37 18-03-2026) Да причем здесь пенсы? Почему всегда разговор про пенсов? У ... Классно, когда ждет бессмертие)
22:23:45 19-03-2026
Гость (12:29:37 18-03-2026) Да причем здесь пенсы? Почему всегда разговор про пенсов? У ... Когда то ты сам станешь осколком.
23:07:15 19-03-2026
Гость (12:29:37 18-03-2026) Да причем здесь пенсы? Почему всегда разговор про пенсов? У ... Пусть и ты никого не будешь волновать, когда станешь пенсионером.
17:21:23 18-03-2026
Гость (11:09:20 18-03-2026) Какие 10%, какие 22? Пенсия 20т.рублей, ЖКХ - 10т. рублей. Д... Мы им верили 30 лет, за которые они ничего не сделали. Ничего!!! Только всё продали, развалили, украли, разогнали. Им веры нет и под жопу мешалкой гнать. Выборы на носу, вот и стараются ворьё, жульё и враги народа
14:38:08 19-03-2026
Гость (11:09:20 18-03-2026) Какие 10%, какие 22? Пенсия 20т.рублей, ЖКХ - 10т. рублей. Д... Тарифы и их обоснования,процедуру выплат никто не проверяет. Требования, иски на основании воровских тарифов, нас принуждают выплачивать ч-з суды с песнями, которым всё безразлично, они же ооо. У нас было столько судов. Почему в квитанциях указывались не существующие номера расчётных счётов, почему там отсутствуют подписи расчетчиков и управляющих компаний и нет ни печатей ни штампов. За-то всё свалили на жильцов: прошу и принимаю, соглашаюсь. Я всегда вычеркивала эти слова, потом квитанции перестали принимать, потом перестали отрезать часть. Заставляют платить за лифты, я живу на 1- этаже, за бойлеры, почему тогда тариф ГВ не уменьшается. Спать невозможно, с подвала идёт шум, гарь вонь. Что там мигранты живут и курят, готовят, греются.?
Или дежурные аппаратов по намотке биткоинов. Кстати как аппараты жужжат сильно слышно. Эл энергии не хватает, уже в квартире сгорели точки, и два телевизора за последние полгода. В городе Челны стали днём закрываться магазины. Мусор должны брать один раз по прописке. Езжу по выходным в деревню где сажаю овощи чтоб с голоду не не. Деревня полузаброшка, нет дорог, воды, газа, ни ларьков, ни аптека, обсолютно только жильцы и приезжающие, домов около 20. Мусор приписывать стали ч-з три года в квитках, но якобы с долгом прошедших за 3 года. Мусора там мало кг 10 за сезон не набирается и вывозим в город, в свой подъезд. Но платить пишут как в городе. В городе 5-6 раз а неделю, там 1 раз в неделю, но надо еще идти к дороге и оставить у обочины на земле, мешков не раздают. Мешки рвут животные мусор летит по полям. Уже выставили мне иски, долг растёт как на дрожжах, хоть туда мы с осени до мая не ездием. Один раз сняли с карты половину долга 5 тр но 3 месяца в квитанциях не отразили, не уменьшили. Я написала в Казань, деньги вернули. Один месяц строка в выплатах за мусор ооо гринта лицевом счету исчезло, но ч-з месяц обратно появилось с долгом. Но мне одной весь 25 год не оформили квитанцию, всём есть мне нет. Кстати там другой юл вывозит. Оплачивала за электроэнергию по лицевому счету, показания передавала по ватсапу Менделеевским элсетям но теперь он накрылся, пока зима, но долг растёт. Почему не проверяются лицевые счета, там что хотят и какие организации включаются не проверяется. Договор изначально был только за поставку электроэнергии и что я зимой показания не передаю. Почему требуют оплату мусора дважды, ведь я не могу кидать мусор здесь и там одновременно. Почему не учитывается один лицевой счёт, а открывается разный. Ведь при открытии копируют прописку. По двум лицевым счетам у меня доля ЖКХ огромная получается и при том ещё за лифт я не должна платить. Убрать начисления за лифты с первых этажей. И оплата за мусор только по прописке один раз. ФАС выявил переплату жильцов на 34 млрд.Рублей. верните мне один миллион за лифты за 35 лет. Проверить и анулировать
уменьшить на половину, вычеркнуть пении с исков должников. Но так нельзя оставлять. Первую очередь работать со списком должников за жкх.
11:19:59 18-03-2026
Звучит на словах красиво, но:
1. Как правильно написали в конце статьи (по другому предложению госдумы) - попахивает популизмом.
2. Как бы реализация данного "благоденствия" в итоге не привела к обязанию довести уровень оплаты ЖКУ ДО 10% от бюджета семьи (как следствие - богатые сольются, пряча истинные доходы - им не впервой, а пострадают незащищённые слои населения).
3. В законе предусмотрят кучу лазеек для реализации п.2 для богатых - итог - опять пострадают малоимущие.
12:45:15 18-03-2026
Что вас так пугает? Сейчас москвичи получают субсидии, если плата ЖКУ больше 10%. У нас в крае установлен порог в 18%. То есть у московского дедушки с пенсией 35тр при квитанции на 5тр, уже будет доплата, так как превышен порог 10%. У барнаульского дедушки с 28тр при квитанции 5тр субсидии нет. То есть у москвичей доход больше и им полагается субсидия, а у нас меньше, но субсидии нет, это уже сегодня!
Изначально надо было устанавливать равные права для жителей всех регионов страны. Правильное предложение. Кто возмущен, что в крае будет больше субсидий и считаете популизмом, то уж тогда протестуйте против существующих субсидий москвичам)))
16:13:28 18-03-2026
Гость (12:45:15 18-03-2026) Что вас так пугает? Сейчас москвичи получают субсидии, если ... Гость, ты протестовать можешь у себя на кухне и то молча, если будешь громко сдадут соседи. Народ - лягушку - протестанку сварили на медленном огне. Наши Авгиевы конюшни надо, как Геракл очистил Авгиевы конюшни за один день, проявив смекалку, а не физическую силу. Он разобрал стены огромных стойл и направил в них русла рек Алфей и Пеней, чьи бурные потоки вымыли накопившийся за 30 лет навоз
11:21:16 18-03-2026
Ну в принципе, как вариант. Только для каждого это будет разная плата за одни и те же услуги? Странновато
11:22:42 18-03-2026
Прости...
11:37:54 18-03-2026
У меня сосед безработный, Джили на днях купил.
12:07:23 18-03-2026
10%,от МРОТ-плата за жкх.
вроде о таком проекте бабки говорили.
12:13:22 18-03-2026
Musik (11:37:54 18-03-2026) У меня сосед безработный, Джили на днях купил. ... это, что.
тут туземец, новосёл-евроремонт ему наёмники делают.
сам таксует-для души наверное.
13:02:11 18-03-2026
ага. (12:13:22 18-03-2026) это, что.тут туземец, новосёл-евроремонт ему наёмники де... Поболтать ему не с кем.
12:44:37 18-03-2026
От каждого по способностям, каждому по потребностям. Они достали учебник по истмату????
13:16:00 18-03-2026
Может не искать методы как СОДРАТЬ денег, а прошерстить этих ЖКХшников? провести сокращенияможет быть.
Я как то ходил в жкх, когда на квартире жил, документы относил. там человек 10 баб, из разных кабинетов, сидели лясы точили в одном кабинете толпой. судя по их виду, не сильно они там перерабатывают. а сотллко ртов зарплату платить то надо, вот и набегает сумма.
Сейчас почти все электронное, убрать лишний состав бездельников, оставить основные нужные кадры, проверить как закупки проходят, по тендерам ли честным или втридорога с откатами...и выйдет ЖКХ в реале 10% от среднего дохода средней семьи. И не нужно будет расслоять еще больше слои населения на нищебродов и бояр.
13:27:06 18-03-2026
так себе ограничение. Это мне можно до 38т платить за ЖКУ, а сейчас ну максимум 12т выходит за одну квартиру в месяц
13:52:56 18-03-2026
Гость (13:27:06 18-03-2026) так себе ограничение. Это мне можно до 38т платить за ЖКУ, а... 12т -это 10% от 120т. То есть если ваш доход менее 120т, в Москве вы бы получали субсидию. В Барнауле вам нужно иметь меньше 65т для субсидии. Предлагают уровнять барнаульцев и москвичей, всем сделать субсидии, у кого плата за хату превышает 10%. Чем плохо?
14:30:23 18-03-2026
Гость (13:52:56 18-03-2026) 12т -это 10% от 120т. То есть если ваш доход менее 120т, в М... вы немного не так поняли. 38т - это 10% от белого дохода семьи на руки сейчас, в Барнауле. Чтобы почувствовать ограничение на оплату, нужно его установить в 2-3%, например
15:45:21 18-03-2026
Гость (14:30:23 18-03-2026) вы немного не так поняли. 38т - это 10% от белого дохода сем... Видите же дискуссию, некоторые переживают, что снижения порога даже до 10% по всеё стране будет популизмом, а не решением проблем миллионов людей(((
13:36:11 18-03-2026
В советское время государство субсидировало оплату ЖКХ всем жителям. В ельцинское, кстати, тоже(!!!). Потом стали появляться условные «терешковы», которые начали возмущаться, что несправедливо давать субсидии всем, надо только бедным. По просьбам трудящихся ввели дифференциацию. Поскольку собирать справки оказалось делом хлопотным, первыми получателями субсидий стали богатые, у них больше возможностей получить нужные бумажки. Бедные же были обложены разными «засадами» в виде долга в десять рублей десятилетней давности и прочими аналогичными примочками.
14:15:14 18-03-2026
Гость (13:36:11 18-03-2026) В советское время государство субсидировало оплату ЖКХ всем ... Так и заплатили бы червонец долга, пошто не сподвиглись? На алкашку не хватало?
15:31:56 18-03-2026
Гость (14:15:14 18-03-2026) Так и заплатили бы червонец долга, пошто не сподвиглись? На ... У вас одни мысли об алкашке, вы всё к этому сводите, во всех комментах))) ! Червонец долга - условный пример , зачастую УК выставляли счета неизвестно за что, для опровержения необходимо судиться или платить вымогателям, что только возбуждает из аппетит.
У меня же до пенсии доход был выше, субсидия не полагалась. Но доводилось видеть , как к соцзащите на дорогих автомобилях подъезжали владельцы немалого количества квартир с ворохом бумаг для субсидии.
15:57:23 18-03-2026
Гость (15:31:56 18-03-2026) У вас одни мысли об алкашке, вы всё к этому сводите, во всех... Мадам пенсионерка давит алкопедаль. Вообще плевать что вы там себе надумали.
16:13:29 18-03-2026
Гость (15:57:23 18-03-2026) Мадам пенсионерка давит алкопедаль. Вообще плевать что вы та... Если плевать, сидел бы тихо, но тема алкоголя продолжает появляться во всех постах 15:57:23 18-03-2026, значит, мысли о выпивке не покидают сего персонажа)))
Поскольку внимательнейшим образом читаешь написанное мною, что хороший знак, скоро начнёшь одобрять и восхищаться.
17:27:43 18-03-2026
18:47:40 18-03-2026
Гость (17:27:43 18-03-2026) Мы им верили 30 лет, за которые они ничего не сделали. Ничег... Ты веришь выборам? Какой ужас.
17:31:29 18-03-2026
Субсидии надо давать всем. Без всяких справок. Но только на одно жильё. Если несколько - за остальные плата без льгот.
22:36:06 18-03-2026
Гость (17:31:29 18-03-2026) Субсидии надо давать всем. Без всяких справок. Но только на ... Хаааааа. А откуда несколько квартир и почему надо давать таким субсидии ? И вообще почему надо субсидировать за чужой счет бездельников?
22:33:19 18-03-2026
Любая субсидия это мутная вода. При этом это за наш счет.. За счет наших налогов. Живу в доме, где все квартиры куплены. Долги до 300000. У соседей три авто в семье. Три квартиры. Меняют регулярно машины. Жена не работает. Муж просто бандит крышующий кладбище. Надо жить по средствам. А неплательщиков выселять. И все встанет на места. Мне неуплата не грозит. Я давно себе пятую точку прикрыл. Пахал как вол . Имею льготы. Но ими не пользуюсь.
06:23:23 19-03-2026
Гость (12:29:37 18-03-2026) Да причем здесь пенсы? Почему всегда разговор про пенсов? У ... А не негодяй ли вы,называя советских людей,осколками совка. Если вы осколок РФ ,то это звучит гордо?
12:46:05 19-03-2026
У нас в крае установлен порог в 18%.
С чего ради? 22%.
13:27:44 19-03-2026
Разговоры всегда об инициативе и что то там внесли на Думу. Дальше 0. Если внесли какое то хоть предложение по улучшению жизни населения, так стойте до конца. А то внесли, внесли, внесли ........
14:59:40 19-03-2026
Гость. (22:33:19 18-03-2026) Любая субсидия это мутная вода. При этом это за наш счет.. З... Где так "испахался" что здоровьичко сохранил???
15:13:32 19-03-2026
Гость (14:59:40 19-03-2026) Где так "испахался" что здоровьичко сохранил??? ... Чиновничвл. Льготы распределял...