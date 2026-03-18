В Госдуме предложили ограничить плату за ЖКУ на уровне 10% от семейного дохода

Документ подготовили представители КПРФ и уже отправили его для получения отзыва в правительство России

18 марта 2026, 10:57, ИА Амител

Квитанция на оплату ЖКХ / Фото: amic.ru

Депутаты от КПРФ разработали законопроект, который устанавливает предельный размер расходов россиян на коммунальные услуги — не более 10% от совокупного дохода семьи. Документ уже направлен на рассмотрение в правительство, сообщает "Российская газета".

Авторы инициативы считают, что такая мера поможет сократить число неплательщиков и в целом снизить задолженность населения по жилищно‑коммунальным услугам.

Соответствующее обоснование содержится в пояснительной записке к проекту. Сейчас регионы самостоятельно определяют максимально допустимую долю расходов на ЖКУ в семейном бюджете. Федеральный стандарт при этом устанавливает планку в 22%.

Однако на практике это приводит к неравенству. Жители более обеспеченных регионов зачастую платят меньше, чем обитатели менее благополучных территорий.

В качестве иллюстрации депутаты приводят разницу между Москвой и Московской областью. Так, в столице предельный уровень расходов на ЖКУ составляет 10%, тогда как в области он достигает 22%.

Согласно предложению, разницу в платежах будут покрывать за счет субсидий. Авторы законопроекта полагают, что это позволит устранить неравенство в оплате коммунальных услуг, зависящее от места проживания граждан.

