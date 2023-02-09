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Владимир Путин контролирует ситуацию в Новосибирске

Глава МЧС в прямом эфире докладывает главе государства о ликвидации последствий ЧП

09 февраля 2023, 21:10, ИА Амител

Фото: пресс-служба Кремля
Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин контролирует ход ликвидации последствий происшествия на улице Линейной в Новосибирске. Об этом рассказал глава МЧС России Александр Куренков, который прилетел в Новосибирск 9 февраля.

По словам Куренкова, он в прямом эфире докладывает о ликвидации последствий ЧП.

Напомним, взрыв газа произошёл в пятиэтажном доме по улице Линейной в Новосибирске. Это привело к обрушению конструкций.

По последним данным, погибли восемь человек. Спасатели продолжают разбирать завалы.

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Комментарии 4

  • Все многоэтажные дома в РФ с газом перевести на электричество, что обеспечивает безопасность и экологичность.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Как же уже достали сообщения СМИ с заголовками: "Путин контролирует ситуацию", "Хочется выразить глубокую благодарность Владимиру Владимировичу", "По поручению президента направлена гуманитарная помощь" и ТД и ТП. Хочется сказать, он лучше бы шлем нашел. Остановил войну, инфляцию, беспредел с ценам ЖКХ!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • "Все многоэтажные дома в РФ с газом перевести на электричество, что обеспечивает безопасность и экологичность."____а-ха-ха, и платить за электроэнергию в несколько раз больше, чем за газ. Отличный план!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Вы считаете такой вариант лучше, рядом с Вами всегда обезьяна с гранатой (да нет с газовой бомбой)?
    10 февраля, Гость   Ответить
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