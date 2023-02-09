Владимир Путин контролирует ситуацию в Новосибирске

Глава МЧС в прямом эфире докладывает главе государства о ликвидации последствий ЧП

09 февраля 2023, 21:10, ИА Амител

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин контролирует ход ликвидации последствий происшествия на улице Линейной в Новосибирске. Об этом рассказал глава МЧС России Александр Куренков, который прилетел в Новосибирск 9 февраля.

По словам Куренкова, он в прямом эфире докладывает о ликвидации последствий ЧП.

Напомним, взрыв газа произошёл в пятиэтажном доме по улице Линейной в Новосибирске. Это привело к обрушению конструкций.

По последним данным, погибли восемь человек. Спасатели продолжают разбирать завалы.