Владимир Путин обозначил одну из стратегических целей на ближайшие годы

Речь об увеличении реального дохода россиян в 2024 году шла на заседании Совета по стратегическому развитию

21 февраля 2024, 16:23, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России поручил правительству в текущем году уделить особое внимание повышению реальных доходов населения.

"[Обеспечивать] увеличение реальных доходов граждан, обратив особое внимание на динамику увеличения доходов граждан, имеющих невысокий уровень дохода, а также дальнейшее снижение уровня бедности", – указано в перечне поручений.

Отмечается, что правительство РФ совместно с региональными властями и Центробанком должно в 2024 году уделить этому особое внимание "при реализации мер по достижению национальных целей развития РФ на период до 2030 года".

По словам начальника Алтайского краевого госпиталя для ветеранов войн Ольги Зубовой, важность и глобальность обозначенной цели не вызывает сомнений.

"Среди прочих поручений по укреплению экономической и продовольственной безопасности нашей страны есть очень важная задача по повышению благосостояния россиян. Эта цель, безусловно, неотделима от других. Многие решения, которые уже озвучены президентом и начали реализовываться, направлены в том числе на решение этой задачи. Как пример, выделение дополнительных выплат медикам в малых городах и селах. Очень важная инициатива, которая позволит дополнительно стимулировать медиков, а также поможет решить непростой кадровый вопрос в районах, а значит, позволит жителям получать полную и качественную медпомощь", – привела пример Ольга Зубова.

Повышение благосостояния – это национальный приоритет, которому подчинены все решения власти, считает руководитель реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Журавлики" Ирина Яковенко.

"Сейчас, несмотря на непростую экономическую и политическую ситуацию, у нас в стране выполняются все социальные обязательства и даже расширяются некоторые меры поддержки. Многое делается для поддержки семей с детьми. Несмотря ни на что, есть развитие и рост по многим направлениям. Сложности нас только закаляют и уверена, что благодаря принятым решениям в самых разных отраслях благосостояние и качество жизни у нас в стране значительно улучшится", – сказала она.

Первый отчет по итогам поручения правительство РФ должно представить до 15 марта.