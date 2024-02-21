Владимир Путин обозначил одну из стратегических целей на ближайшие годы
Речь об увеличении реального дохода россиян в 2024 году шла на заседании Совета по стратегическому развитию
21 февраля 2024, 16:23, ИА Амител
Президент России поручил правительству в текущем году уделить особое внимание повышению реальных доходов населения.
"[Обеспечивать] увеличение реальных доходов граждан, обратив особое внимание на динамику увеличения доходов граждан, имеющих невысокий уровень дохода, а также дальнейшее снижение уровня бедности", – указано в перечне поручений.
Отмечается, что правительство РФ совместно с региональными властями и Центробанком должно в 2024 году уделить этому особое внимание "при реализации мер по достижению национальных целей развития РФ на период до 2030 года".
По словам начальника Алтайского краевого госпиталя для ветеранов войн Ольги Зубовой, важность и глобальность обозначенной цели не вызывает сомнений.
"Среди прочих поручений по укреплению экономической и продовольственной безопасности нашей страны есть очень важная задача по повышению благосостояния россиян. Эта цель, безусловно, неотделима от других. Многие решения, которые уже озвучены президентом и начали реализовываться, направлены в том числе на решение этой задачи. Как пример, выделение дополнительных выплат медикам в малых городах и селах. Очень важная инициатива, которая позволит дополнительно стимулировать медиков, а также поможет решить непростой кадровый вопрос в районах, а значит, позволит жителям получать полную и качественную медпомощь", – привела пример Ольга Зубова.
Повышение благосостояния – это национальный приоритет, которому подчинены все решения власти, считает руководитель реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Журавлики" Ирина Яковенко.
"Сейчас, несмотря на непростую экономическую и политическую ситуацию, у нас в стране выполняются все социальные обязательства и даже расширяются некоторые меры поддержки. Многое делается для поддержки семей с детьми. Несмотря ни на что, есть развитие и рост по многим направлениям. Сложности нас только закаляют и уверена, что благодаря принятым решениям в самых разных отраслях благосостояние и качество жизни у нас в стране значительно улучшится", – сказала она.
Первый отчет по итогам поручения правительство РФ должно представить до 15 марта.
18:06:52 21-02-2024
ни какой конкретики. Но по отдельности все слова хорошие. Жаль что хорошие слова на дели приводят к тому же что и имеем.
18:36:11 21-02-2024
В СССР всегда четко определяли цели: на столько-то процентов или на столько-то рублей. На сколько сейчас планируют поднять жизненный уровень? на 0,001% или на 25%? Значительно это на сколько?
22:13:42 21-02-2024
В данном контексте, обозначить, ничего не значит, особенно перед выборами. Нужно дело делать.
23:06:20 21-02-2024
ты меня называла..."
13:04:22 22-02-2024
Не мог такой умный человек такого сказать. Уверен, это Песков опять вылез со своей инициативой.
15:22:32 22-02-2024
Кто,(ФИО) какой или какие министры за это ответят? В какие сроки? На сколько повысят в % или в ден.исчислении?Какие категории населения ощутят на себе эти блага?Останется ли при этом прежняя цена на бензин, газ , жкх и пр.?
10:23:07 24-02-2024
Это мы слышим уже на протяжении 20 лет а толку ни какого одна болтавня ни верю ни одному слову.