Построить новую зелёную зону релакса и отдыха должны в течение нескольких месяцев

19 апреля 2023, 07:50, Алёна Жукова













Проект парка / Фото предоставлено инвестором

Парк отдыха с конференц-залами начали строить в Борзовой Заимке, рядом с уже работающим развлекательным комплексом "Планета Q", на улице Байкальской, 47а. Ещё несколько месяцев назад территория 2,75 га была заброшена: здесь было болото, много нежизнеспособных деревьев, заросли кустарников. Сейчас на площадке работает строительная техника. Как стало известно amic.ru, в комплексе появятся закрытые и коммерческие зоны, но также будут общественные пространства, доступные для всех желающих.

Вместо болота

Участок под будущий парк расположен в непростом месте: с одной стороны его "окутывают" практически непроходимые заросли деревьев и кустарников, которые растут на заболоченной местности, с другой – река Барнаулка. Это не лес, а зелёная городская зона. Впрочем, до недавнего времени весьма заброшенная и замусоренная.

Чтобы подготовить территорию к строительству, инвестор (территорию арендует собственник развлекательного комплекса "Планета Q") очищает площадку от деревьев и отсыпает её.

При этом снос деревьев согласован с профильными ведомствами после специального обследования территории. Власти выдали разрешение на ликвидацию аварийных и сухостойных берёз и клёнов, а также тысячи квадратных метров поросли. Вместо выкорчеванных растений инвестор должен провести компенсационное озеленение: высадить новые деревья, кустарники, цветы и газон.













Текущее состояние участка / Фото предоставлено инвестором

Конференц-залы, беседки и бассейн

После подготовки площадки начнутся работы по строительству капитальных объектов. Так, в парке появятся три конференц-зала для проведения различных мероприятий, пять беседок, туалеты. На территории предусмотрены открытая парковка для автомобилей, спортивная зона, где будут оборудованы уличные тренажёры, территория для пляжного волейбола, пешеходные дорожки. Согласно дизайн-проекту, парк выполнят в единой стилистке, установят скамейки, арт-объекты, проведут освещение, установят видеонаблюдение.

В перечень работ, которые запланированы инвестором, входит и благоустройство прибрежной территории Барнаулки. Здесь появится площадка, с которой будет открываться красивый вид на реку и окружающую природу. Кстати, в этом месте обитают утки и кряквы.

Инвестор обещает, что парк будет доступен для всех желающих. Но в нём откроют и коммерческие зоны. Например, бассейн с многоуровневыми террасами и лежаками.

Сумма инвестиций пока неизвестна, но, судя по проекту, она будет внушительной. Кстати, есть уже и потенциальный соинвестор.

"Это будет красивый и функциональный парк. Там будут не только беседки, но и конференц-залы, в которых возможно организовывать различные тренинги, обучения", – сообщили amic.ru в компании, занимающейся развитием площадки.

Возвести комплекс намерены до февраля 2024 года – именно тогда заканчивается выданное мэрией разрешение на строительство парка. В итоге в городе появятся новые рабочие места, а привлекательность (как инвестиционная, так и рекреационная) краевой столицы вырастет.

Всё законно

Возводимый комплекс отдыха рядом с "Планетой Q" – один из первых запланированных в Барнауле за несколько лет. Площадку реализовали с торгов летом 2022 года. Начальная цена составляла 3,67 млн рублей в год (то есть в месяц арендатор платит более 305 тысяч). Срок аренды – 2,5 года.

Интересно, что мэрия и краевой Фонд имущества регулярно выставляют на торги земли под парки и рекреационные зоны. Например, два огромных участка под зоны отдыха разыграли в 2022-м и в начале 2023 года за Новым мостом. Несмотря на наличие победителя, работать на площадке до сих пор не начали.

Однако не все горожане понимают значимость подобных проектов. Так, жители Борзовой Заимки обратились в Общероссийский народный фронт, в прокуратуру, к городским властям, чтобы помешать строительству. Люди опасались, что комплекс отрежет путь к реке. Однако никаких нарушений в деятельности застройщика не нашли: участок отведён генпланом под лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса, а работает инвестор на основании выданного разрешения. Инвестор заверил, что площадка станет украшением города, одной из немногих зелёных жемчужин.