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Внук сибирского депутата подрался с девочкой в школе

Ученица отлупила парня так, что его не спасли даже друзья

22 сентября 2023, 16:24, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

В селе Ровном Красноярского края девочка и мальчик подрались в школе. Об этом сообщает Kras Mash

Парень пошел по лестнице, на которой сидели две девочки, и пнул одну из них. Школьница в ответ набросилась и отколотила обидчика так, что разнять их смогли только учителя.

Парень оказался внуком районного депутата и теперь школьнице намекают на то, что нужно искать другое место для учебы.

Обе семьи написали заявления в полицию.
 

Происшествия школы и детсады

Комментарии 5

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Гость

16:55:53 22-09-2023

А у деда-депутата дед Колчаку служил, как выяснилось

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Гость

17:13:38 22-09-2023

Деда полномочий лишить. Родителям штраф. Пацана на учет!

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Владимир В.

07:36:09 23-09-2023

Гость (17:13:38 22-09-2023) Деда полномочий лишить. Родителям штраф. Пацана на учет! ... Родителям парня штраф! А девочка молодец! За себя постояла!

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Гость

13:16:58 23-09-2023

Мальчик - позорник. Пнул девочку. Получил за это вполне заслуженно.

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Гость

14:30:41 23-09-2023

Внук депутата - это диагноз?

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