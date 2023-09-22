Внук сибирского депутата подрался с девочкой в школе

Ученица отлупила парня так, что его не спасли даже друзья

22 сентября 2023, 16:24, ИА Амител

Кадр из видео

В селе Ровном Красноярского края девочка и мальчик подрались в школе. Об этом сообщает Kras Mash.

Парень пошел по лестнице, на которой сидели две девочки, и пнул одну из них. Школьница в ответ набросилась и отколотила обидчика так, что разнять их смогли только учителя.

Парень оказался внуком районного депутата и теперь школьнице намекают на то, что нужно искать другое место для учебы.

Обе семьи написали заявления в полицию.

