Военкор Коц: полевой командир-ичкериец заявил об атаке на российскую границу
По мнению журналиста, это отличная "мина" для украинских властей
15 марта 2024, 07:30, ИА Амител
Полевой командир Абдул Хаким аш-Шишани (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), воевавший на стороне боевиков Ичкерии (запрещенная в России террористическая организация) против федеральных сил в Чечне, заявил об участии его террористов в атаке на приграничные регионы России в составе украинских диверсионных групп. Как сообщает "Лента.ру", об этом рассказал военкор Александр Коц.
"Отличная мина под киевский режим. В составе ВСУ, атакующих сейчас Белгородчину и Курскую область, нелюди, для которых головорез, захвативший школу с детьми, – герой. Кавказ хотят освобождать", – написал Коц.Он также обратился к российским военным из Чечни. "Ахмат, ваш выход!" – написал военкор.
Коц приложил кадры, на которых запечатлены вооруженные люди. Один из них – сам полевой командир боевиков. Где сделаны снимки – неизвестно.
09:52:35 15-03-2024
головорез, захвативший школу с детьми --- когда это было, 20 лет назад? И ведь он где-то жил эти 20 лет. И Кадыров его не достал. Может США прикрывали
10:30:28 15-03-2024
Гость (09:52:35 15-03-2024) головорез, захвативший школу с детьми --- когда это было, 20... В цывилизованной европке много таких живут.
11:04:55 15-03-2024
Гость (09:52:35 15-03-2024) головорез, захвативший школу с детьми --- когда это было, 20... А Кадыров в первую чеченскую войну, должен был его достать, или потом ?
13:18:27 15-03-2024
Гость (11:04:55 15-03-2024) А Кадыров в первую чеченскую войну, должен был его достать, ... Да пофиг. Все равно было бы полезно, если бы достал