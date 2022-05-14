Каким будет лето на Алтае в 2022 году?

На Алтае к середине мая установилась жаркая и по-настоящему летняя погода. Температура воздуха перевалила за +20, а дождей почти нет, из-за чего в регионе объявили высокую пожароопасность. Впрочем, далеко не всегда это означает, что и летом на улице будет тепло и солнечно.

О том, что говорят синоптики о погоде в Алтайском крае в мае и летом 2022 года, — в материале amic.ru.

Известно ли, каким будет лето 2022 года на Алтае? Точных данных, увы, пока нет. В алтайском Гидрометцентре amic.ru пояснили, что занимаются лишь краткосрочными прогнозами погоды. Метеоусловия региональные специалисты могут точно спрогнозировать лишь на три дня. В некоторых случаях местные метеорологи предоставляют данные на неделю вперёд, но не больше. Так, в ЦГМС рассказали, что в ближайшую неделю погода на Алтае сильно не изменится. По-прежнему будет очень жарко. На выходных, правда, в регионе пройдут кратковременные дожди и грозы, но сильно это метеообстановку не изменит. Подробнее о том, какой погоды ждать в ближайшие дни, читайте в нашей рубрике «Вопрос-Ответ».

А какой будет погода в Алтайском крае в мае 2022 года? Тут известно больше: в Западно-Сибирском УГМС дали приблизительный прогноз на май 2022 года. Данные ведомства передаёт газета «Алтайская правда». Синоптики ожидают, что май 2022 года в Алтайском крае будет тёплым. Среднемесячная температура воздуха составит +10...+15 градусов, что превышает норму на 1-2 градуса. В третьей декаде месяца дневные температуры будут колебаться от +15...+20 до +25...+30 градусов. Местами ожидается жара до +34 градусов. Ночная температура во второй половине мая будет примерно +3...+8 градусов, но местами возможны и заморозки до -2 градусов. По данным синоптиков, в Барнауле в мае ожидается в среднем один день с градом, три дня с грозой и пыльной бурей, а также четыре дня с порывами ветра более 15 м/с. Отмечается, что месячное количество осадков почти по всему краю будет меньше нормы, и лишь на юго-востоке — около нормы. По данным метеопортала Gismeteo, май 2022 года на Алтае будет тёплым. Большинство дней будут жаркими с температурой выше +20 градусов. Осадков, согласно порталу, стоит ждать лишь 15, 26 и 28 числа.