В какое время в Алтайском крае нельзя делать ремонт
В регионе с 10 января вступает в силу новый закон
10 января 2018, 09:12
С 10 января 2018 года в Алтайском крае меняется закон о тишине и покое граждан. По нему ужесточаются правила проведения ремонта, если он может помешать соседям. Рассказываем, во сколько теперь нельзя шуметь дрелью или долбить стены.
1
Какие есть ограничения по времени?
Ремонт (а также перепланировку, переустройство) нельзя делать (не вообще, а если он нарушает тишину и покой граждан) в следующие часы:
- с 22 до 8 часов с понедельника по пятницу включительно;
- с 22 до 9 часов в субботу, воскресенье и в официальные нерабочие праздничные дни;
- с 13 до 15 часов ежедневно в квартирах и подъездах жилых многоквартирных домов, общежитиях;
- с 20 до 9 часов ежедневно в квартирах и подъездах жилых многоквартирных домов (кроме домов, с момента ввода в эксплуатацию которых не прошло 1,5 года), общежитиях.
2
Где именно шумный ремонт будет считаться нарушением закона?
- В квартирах и помещениях общего пользования в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях.
- На придомовых территориях, в том числе внутридворовых проездах, детских, спортивных, игровых площадках на территории жилых микрорайонов и групп жилых домов;
- На территории образовательных, медицинских организаций, а также организаций, оказывающих социальные, реабилитационные, санаторно-курортные услуги, услуги по временному размещению и (или) обеспечению временного пребывания граждан. А также на территории 50 метров от этих объектов.
- В садоводствах, огороднических и дачных некоммерческих объединениях.
3
Какие ремонтные работы не будут считаться нарушением закона?
Работы граждан, должностных лиц и юридических лиц, если они ведутся для предотвращения правонарушений, предотвращения и ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, иных ЧС.
4
Какое наказание грозит за шумный ремонт?
Нарушение тишины и покоя будет стоить гражданам штрафа от 500 до 3000 рублей, должностным лицам — от 1000 до 10000 рублей, юрлицам — от 5000 до 10000 рублей.
Материал впервые опубликован на сайте Amic.ru 2 декабря 2017 года.
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