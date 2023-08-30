Врач рассказал, как помочь ребенку восстановить режим после каникул

Несколько простых советов поспособствуют возвращению в учебный процесс

30 августа 2023, 14:37, ИА Амител

Фото: pxhere.com

После продолжительных летних каникул детям сложно заново влиться в учебный процесс и жесткий график. О том, как помочь ребенку справиться с переходом, рассказала врач из Челябинска Наталья Степанченко.

Специалист в интервью "ГТРК Южный Урал" отметила, что готовиться к началу учебного года нужно заблаговременно. Уже за неделю стоит изменить режим дня и начать укладывать ребенка пораньше. Также из рациона нужно исключить газировку и кофеин.

Восстановить режим сна помогут прогулки на свежем воздухе и проветривание помещений.

Еще один совет - нормализовать питание ребенка, включив в него больше пищи полезной для мозга, а также продукты, богатые магнием.