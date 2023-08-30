Школы в Алтайском крае постепенно ликвидируют "двухсменку"
Для этого строятся новые учреждения
30 августа 2023, 11:18, ИА Амител
21% школ в Алтайском крае ведут обучение в две смены. Об этом порталу "Атмосфера" рассказала Начальник отдела общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина
Чиновница отметила, что постепенно краевые образовательные учреждения идут к тому, чтобы отменить и "двухсменку". Для этого в регионе строятся новые школы.
Главным изменением текущего года Полосина назвала введение единых федеральных образовательных программ, которые сделают одинаковыми изучение разных предметов по всей стране.
Также она добавила, что некоторые предметы из школьных программ уберут, сделав их частью других дисциплин. По словам Полосиной, уже в этом году школы получат новые учебники по истории, чтобы дети могли подготовиться к новым вопросам на ЕГЭ.
12:01:04 30-08-2023
А эта, как её там, Наталья Полосина, задумывалась о том, чем дети должны заниматься во внеурочное время??? Если все дети перейдут в одну смену, 50% детей окажутся на улице, поскольку мест для занятий в спортивных секциях, школах допобразования, кружках элементарно нет. Тот же Минспорт, в лице министра спорта Рябцева, в этом направлении вообще не работает, саботирует строительство новых спортивных объектов. Да и мест для строительства дополнительных объектов того же спорта в городе просто нет. Сами создают безнадзорность детей и делают вид, что всё нормально.
14:20:44 30-08-2023
Гость (12:01:04 30-08-2023) А эта, как её там, Наталья Полосина, задумывалась о том, чем... Ну да, а как в музыкалку ходить? Там нет столько кабинетов, педагогов, чтобы всех обучать во 2ю смену
14:26:04 30-08-2023
Гость (12:01:04 30-08-2023) А эта, как её там, Наталья Полосина, задумывалась о том, чем... Речь в новости про КРАЕВЫЕ организации, а не про муниципальные. Краевых не так много.
12:02:26 30-08-2023
Сами же учились в две смены и ничего, выросли, заняли начальственные кабинеты. Видимо психологическая травма у госпожи Полосиной от обучения во втору смену!
12:07:39 30-08-2023
Чем всегда)) Гулять играть беситься, тем кто хочет секцию/кружок мест хватит, большинству дай по улице пошариться , кому то подраться Ах о чем я, это в 90 было, сейчас все в телефонах и компах дома. Этим и будут заниматься
15:44:00 30-08-2023
Гость (12:07:39 30-08-2023) Чем всегда)) Гулять играть беситься, тем кто хочет секцию/... сейчас некоторые дети за один стрим по майнкрафту зарабатывают больше деняк, чем мы за месяц (а то и год). этому (внезапно) тоже надо учиться
12:16:02 30-08-2023
А когда вузы ликвидируют двухсменку?
14:36:02 30-08-2023
А чем плоха двухсменка?
16:42:36 30-08-2023
Гость (14:36:02 30-08-2023) А чем плоха двухсменка? ... Я наооборот любила во вторую смену учиться, первую всегда прогуливала, люблю поспать с утра.
17:17:21 30-08-2023
Да чего вы возбудились, она просто льёт в уши, типа вот как я работаю. Никогда такого не случится.