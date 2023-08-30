Школы в Алтайском крае постепенно ликвидируют "двухсменку"

Для этого строятся новые учреждения

30 августа 2023, 11:18, ИА Амител

Фото: pxhere.com

21% школ в Алтайском крае ведут обучение в две смены. Об этом порталу "Атмосфера" рассказала Начальник отдела общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина

Чиновница отметила, что постепенно краевые образовательные учреждения идут к тому, чтобы отменить и "двухсменку". Для этого в регионе строятся новые школы.

Главным изменением текущего года Полосина назвала введение единых федеральных образовательных программ, которые сделают одинаковыми изучение разных предметов по всей стране.

Также она добавила, что некоторые предметы из школьных программ уберут, сделав их частью других дисциплин. По словам Полосиной, уже в этом году школы получат новые учебники по истории, чтобы дети могли подготовиться к новым вопросам на ЕГЭ.