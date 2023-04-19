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Выпавший снег в апреле на Алтае побил рекорд 50-летней давности

Этот апрель стал самым холодным за 16 лет

19 апреля 2023, 12:11, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Рекордное количество осадков зафиксировали 17 апреля метеостанции в Алтайском крае и Республике Алтай, рассказала ТАСС начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

В селе Чарышском на юге края был побит рекорд 50-летней давности по выпавшим осадкам – 32 мм. Предыдущий рекорд этого дня был зафиксирован в 1972 году – 10 мм.

"В Алтайском крае и в Республике Алтай в выходные располагалась широтно с запада на восток зона с обильными осадками, отмечались суточные рекорды. 15 апреля они отмечались на большей части Республики Алтай и примерно на трети южных районов Алтайского края, а 17 апреля рекорды были по южной части Алтайского края, за сутки вот в этих субъектах выпало от 11-13 до 28 мм осадков", – отметила Лапчик.

По её словам, этот апрель стал самым холодным за 16 лет. Понижение температуры она объяснила воздушными массами, пришедшими из Арктики. Потепление ожидается 20 апреля.

Алтайский край Погода рекорды

Комментарии 7

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Гость

12:31:53 19-04-2023

Зима закончилась в апреле * Но снег идти не перестал * И вскоре мы к нему привыкли * И перестали обсуждать

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Гость

12:52:19 19-04-2023

я помню снегопад в мае. году в 2006 или в 2007

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Ольга

12:56:34 19-04-2023

Все правильно в мм??? не в см? смысле 28мм,т.е. меньше 3 см, снега по колено)))

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Гость

13:08:58 19-04-2023

Ольга (12:56:34 19-04-2023) Все правильно в мм??? не в см? смысле 28мм,т.е. меньше 3 см,... Осадки в пересчете на воду, для свежего снега нужно умножить примерно на 9

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Гость

13:00:14 19-04-2023

да был снег на 9 мая как то не вспомню лет 10 назад

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Гость

13:13:50 19-04-2023

Ольга (12:56:34 19-04-2023) Все правильно в мм??? не в см? смысле 28мм,т.е. меньше 3 см,... уровень осадков считается в воде

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Гость

13:20:44 19-04-2023

до 28 мм осадков---По моим ощущения не миллиметров а сантиметров!

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