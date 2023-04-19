Выпавший снег в апреле на Алтае побил рекорд 50-летней давности

Этот апрель стал самым холодным за 16 лет

19 апреля 2023, 12:11, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Рекордное количество осадков зафиксировали 17 апреля метеостанции в Алтайском крае и Республике Алтай, рассказала ТАСС начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

В селе Чарышском на юге края был побит рекорд 50-летней давности по выпавшим осадкам – 32 мм. Предыдущий рекорд этого дня был зафиксирован в 1972 году – 10 мм.

"В Алтайском крае и в Республике Алтай в выходные располагалась широтно с запада на восток зона с обильными осадками, отмечались суточные рекорды. 15 апреля они отмечались на большей части Республики Алтай и примерно на трети южных районов Алтайского края, а 17 апреля рекорды были по южной части Алтайского края, за сутки вот в этих субъектах выпало от 11-13 до 28 мм осадков", – отметила Лапчик.

По её словам, этот апрель стал самым холодным за 16 лет. Понижение температуры она объяснила воздушными массами, пришедшими из Арктики. Потепление ожидается 20 апреля.