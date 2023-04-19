Выпавший снег в апреле на Алтае побил рекорд 50-летней давности
Этот апрель стал самым холодным за 16 лет
19 апреля 2023, 12:11, ИА Амител
Рекордное количество осадков зафиксировали 17 апреля метеостанции в Алтайском крае и Республике Алтай, рассказала ТАСС начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.
В селе Чарышском на юге края был побит рекорд 50-летней давности по выпавшим осадкам – 32 мм. Предыдущий рекорд этого дня был зафиксирован в 1972 году – 10 мм.
"В Алтайском крае и в Республике Алтай в выходные располагалась широтно с запада на восток зона с обильными осадками, отмечались суточные рекорды. 15 апреля они отмечались на большей части Республики Алтай и примерно на трети южных районов Алтайского края, а 17 апреля рекорды были по южной части Алтайского края, за сутки вот в этих субъектах выпало от 11-13 до 28 мм осадков", – отметила Лапчик.
По её словам, этот апрель стал самым холодным за 16 лет. Понижение температуры она объяснила воздушными массами, пришедшими из Арктики. Потепление ожидается 20 апреля.
12:31:53 19-04-2023
Зима закончилась в апреле * Но снег идти не перестал * И вскоре мы к нему привыкли * И перестали обсуждать
12:52:19 19-04-2023
я помню снегопад в мае. году в 2006 или в 2007
12:56:34 19-04-2023
Все правильно в мм??? не в см? смысле 28мм,т.е. меньше 3 см, снега по колено)))
13:08:58 19-04-2023
Ольга (12:56:34 19-04-2023) Все правильно в мм??? не в см? смысле 28мм,т.е. меньше 3 см,... Осадки в пересчете на воду, для свежего снега нужно умножить примерно на 9
13:00:14 19-04-2023
да был снег на 9 мая как то не вспомню лет 10 назад
13:13:50 19-04-2023
Ольга (12:56:34 19-04-2023) Все правильно в мм??? не в см? смысле 28мм,т.е. меньше 3 см,... уровень осадков считается в воде
13:20:44 19-04-2023
до 28 мм осадков---По моим ощущения не миллиметров а сантиметров!