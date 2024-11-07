"Высокий уровень". Барнаул получил паспорт готовности к отопительному сезону

Практически все ремонтные работы на теплосетях завершены, запасы угля имеются

07 ноября 2024, 20:01, ИА Амител

Барнаул получил паспорт готовности к отопительному периоду 2024/2025 года /Фото: barnaul.org

Барнаул получил паспорт готовности к отопительному сезону 2024/2025 года. Документ был вручен главе города Вячеславу Франку во время выездного совещания, которое прошло 7 ноября на базе оперативно-диспетчерской службы "Барнаульская теплосетевая компания" АО "СГК-Алтай".

Участие в совещании также приняли министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка, замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора Виктор Бродт, заместитель генерального директора – директора Западно-Сибирского филиала ООО "Сибирская генерирующая компания" Игорь Лузанов, директор филиала "Барнаульская теплосетевая компания" АО "СГК-Алтай" Александр Гросс, заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин.

"Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поставил задачу муниципалитетам до 15 ноября получить паспорта готовности. Должен отметить, что данная кампания проходит непросто. Барнаул получил паспорт готовности сегодня. Я уверен, города края в зоне присутствия большой энергетики также следом его получат", – подчеркнул Вячеслав Химочка.

О ремонте теплосетей

По словам Александра Гросса, на данный момент завершаются работы на тепловых сетях протяженностью 24,9 км. Их проводили в рамках ремонтной и инвестиционной программ филиалом "Барнаульская теплосетевая компания" АО "СГК-Алтай". Финансирование составляет около 2,5 млрд рублей, отметил Гросс.

В администрации города также напоминают, что из бюджета Барнаула в этом году было направлено 110,5 млн рублей. Средства пошли на капитальный ремонт 21 объекта инженерной инфраструктуры, бесхозяйных сетей и оборудования протяженностью 3520 км.

Барнаул получил паспорт готовности к отопительному периоду 2024/2025 года / Фото: barnaul.org

Кроме того, Александр Гросс сообщил, что в ходе гидравлических испытаний тепловых сетей, которые проводили с мая по июль 2024 года, было выявлено 980 повреждений. И еще 246 – с начала запуска отопления. Но сейчас все повреждения, которые влияли на запуск тепла, устранены.

Вячеслав Химочка добавил, что в Барнауле завершены все ремонтные работы, которые должны были быть выполнены до начала отопительного сезона. Однако, отметил он, у каждой ресурсоснабжающей организации еще остались задачи, которые не влияют на прохождение отопительного периода и будут выполнены до конца года.

О запасах угля

Запасы топлива на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 превышают нормативные значения, сообщил участникам совещания Игорь Лузанов.

Вручая Вячеславу Франку паспорт готовности города Барнаула, замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора Виктор Бродт отметил высокий уровень подготовки столицы Алтайского края к прохождению отопительного периода:

"Получение паспорта готовности к отопительному периоду свидетельствует о своевременной и качественной подготовке коммунальной инфраструктуры к работе в предстоящем отопительном периоде".

Барнаул получил паспорт готовности к отопительному периоду 2024/2025 года / Фото: barnaul.org

В ответ Вячеслав Франк выразил благодарность ресурсоснабжающим организациям. И отметил, что столь высокая заслуга – это результат совместной работы:

"Растет качество проверки теплосетей – около тысячи аварий было обнаружено при опрессовке. На сегодняшний день все они устранены. Всем огромное спасибо за проделанную работу. Уверен, отопительный сезон город пройдет достойно".В пресс-службе администрации Барнаула сообщили, что работа по подготовке к отопительному периоду 2024/2025 года проводится в соответствии с постановлением администрации города от 11.06.2024 № 945 "О подготовке городского хозяйства к работе в зимний период 2024/2025 года".