Ямочный ремонт своими силами делают жители Камня-на-Оби

Дорожный ремонт собственными руками стал в городе делом обычным

18 августа 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: izvestiy-kamen.ru со ссылкой на подписчицу Дарью

Жители Камня-на-Оби остаются верны традициям и продолжают собственными силами делать ямочный ремонт дорог, пишут "Каменские новости".

На фото попал мужчина, который 17 августа в переулке Дружбы пытался хотя бы частично привести в порядок дорогу к большому магазину.

До этого молодой человек на улице Республики осуществлял ямочный ремонт с помощью тачки.

"К делу подходил основательно. Не просто высыпал землю в выбоину, а "чинил" ее, аккуратно заделывал трещины, охватив небольшой участок разбитой дороги", - отмечает издание.

Ранее жительница Камня-на-Оби заделала огромную яму на дороге, устав от грохота машин.