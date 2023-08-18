Ямочный ремонт своими силами делают жители Камня-на-Оби
Дорожный ремонт собственными руками стал в городе делом обычным
18 августа 2023, 13:45, ИА Амител
Фото: izvestiy-kamen.ru со ссылкой на подписчицу Дарью
Жители Камня-на-Оби остаются верны традициям и продолжают собственными силами делать ямочный ремонт дорог, пишут "Каменские новости".
На фото попал мужчина, который 17 августа в переулке Дружбы пытался хотя бы частично привести в порядок дорогу к большому магазину.
До этого молодой человек на улице Республики осуществлял ямочный ремонт с помощью тачки.
"К делу подходил основательно. Не просто высыпал землю в выбоину, а "чинил" ее, аккуратно заделывал трещины, охватив небольшой участок разбитой дороги", - отмечает издание.
Ранее жительница Камня-на-Оби заделала огромную яму на дороге, устав от грохота машин.
Комментарии 0