Здание, которое могло бы стать штабом героев "Мстителей", не разрешили строить в Барнауле

Проект с большой буквой "А" на фасаде рассмотрели на градсовете

02 июня 2025, 07:15, Вячеслав Кондаков

Проект здания на улице Горской в Барнауле

Здание для хранения автотранспорта планируют построить в Барнауле на улице Горской, 93в. Его особенность – большая буква "А" на фасаде. Эта же буква красовалась на штаб-квартире или базе "Мстителей" в киновселенной "Марвел" (с английского Avengers. – Прим. ред.), которую построил Тони Старк – Железный человек. Проект рассмотрели на заседании градсовета Барнаула 29 мая. Именно буква "А" стала камнем преткновения для архитекторов, которые забраковали проект.

Что известно о здании?

Проект двухэтажного здания для хранения транспортных средств различного назначения разработала "Мастерская Золотова" для компании ООО "Аритон". Участок под застройку расположен в северо-западной части города, в границах проспекта Космонавтов, улиц Горской и Солнечной Поляны. Рядом расположены склады, небольшие предприятия и магазины, а также частный сектор.

По словам Владимира Золотова, основной въезд на участок будет с улицы Горской, но возможен также подъезд с еще одной улицы Горской. В гараже запроектировано три выезда. Высота здания составит около 4,5 метра, а площадь объекта – 672 квадратных метра. Подразумевается и парковка рядом.

В отделке использованы бежевые сэндвич-панели и композитные материалы в деталях красного и серого цвета. Чтобы отразить название фирмы, на фасаде размещена буква "А", которая будет выделяться и станет изюминкой здания.

Что сказали о проекте эксперты?

Здание "Мстителей"

Всем категорически не понравилась буква "А" на фасаде. Особенно архитектору Сергею Боженко, который призвал убрать ее и одновременно переработать внешний вид здания. Его мнение поддержали и другие члены градсовета.

В итоге проект отправили на доработку.