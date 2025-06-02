Здание, которое могло бы стать штабом героев "Мстителей", не разрешили строить в Барнауле
Проект с большой буквой "А" на фасаде рассмотрели на градсовете
02 июня 2025, 07:15, Вячеслав Кондаков
Здание для хранения автотранспорта планируют построить в Барнауле на улице Горской, 93в. Его особенность – большая буква "А" на фасаде. Эта же буква красовалась на штаб-квартире или базе "Мстителей" в киновселенной "Марвел" (с английского Avengers. – Прим. ред.), которую построил Тони Старк – Железный человек. Проект рассмотрели на заседании градсовета Барнаула 29 мая. Именно буква "А" стала камнем преткновения для архитекторов, которые забраковали проект.
Что известно о здании?
Проект двухэтажного здания для хранения транспортных средств различного назначения разработала "Мастерская Золотова" для компании ООО "Аритон". Участок под застройку расположен в северо-западной части города, в границах проспекта Космонавтов, улиц Горской и Солнечной Поляны. Рядом расположены склады, небольшие предприятия и магазины, а также частный сектор.
По словам Владимира Золотова, основной въезд на участок будет с улицы Горской, но возможен также подъезд с еще одной улицы Горской. В гараже запроектировано три выезда. Высота здания составит около 4,5 метра, а площадь объекта – 672 квадратных метра. Подразумевается и парковка рядом.
В отделке использованы бежевые сэндвич-панели и композитные материалы в деталях красного и серого цвета. Чтобы отразить название фирмы, на фасаде размещена буква "А", которая будет выделяться и станет изюминкой здания.
Что сказали о проекте эксперты?
Всем категорически не понравилась буква "А" на фасаде. Особенно архитектору Сергею Боженко, который призвал убрать ее и одновременно переработать внешний вид здания. Его мнение поддержали и другие члены градсовета.
В итоге проект отправили на доработку.
07:21:53 02-06-2025
"здание для хранения автотранспортных средств" а просто "гараж" не могли написать? зачем этот буквенный мусор?
07:26:13 02-06-2025
Плагиат не прошел.
09:40:17 02-06-2025
А что значит А? Аааа-автомобиль!???
09:46:21 02-06-2025
Гость (09:40:17 02-06-2025) А что значит А? Аааа-автомобиль!???... Аркадий Паровозов же!
11:17:30 03-06-2025
А в чём проблема? Люди купили землю, на свои средства решили построить здание которое нужно им! Да решили отобразить название своей фирмы в виде буквы А и что?
Вы там были? Там разруха вокруг, а тут красивое здание, но нет-цвет не тот и буква А на фасаде…наверное надо было Б-Баженов)))) и град совет дружно ЗА! Бред!!!!
14:24:21 03-06-2025
Боженко опять в градсовете. Кто его тащит то туда. Художник так себе нашëл себе местечко в администрации.
13:24:47 07-06-2025
Гость (09:40:17 02-06-2025) А что значит А? Аааа-автомобиль!???... Для дебилов. Это Аритон