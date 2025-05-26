Компактный ЖК и дом с "соцнагрузкой". Новая волна застройки ожидает центр Барнаула

Инвесторы получили разрешение на строительство домов на Обском бульваре и улице Пушкина

26 мая 2025, 12:48, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Коммунальной / Фото: "Мастерская Золотова", "Строитель"

В центре Барнаула развернутся две новые стройки в развивающихся кварталах: на Обском бульваре и улице Пушкина. В краевой столице построят восьмиэтажный дом с "соцнагрузкой" и компактный жилой комплекс. Соответствующие разрешения уже получили инвесторы. Об этом сообщает "Толк".

О застройке обширной территории, которая относится к бульвару 9 Января, говорят уже несколько лет. Первый шаг, наконец, сделают в 2025-м. Ранее здесь стояли дома частного сектора.

Эскиз ЖК разработал барнаульский архитектор Владимир Золотов. На пересечении бульвара 9 Января и улицы Коммунальной вырастет восьмиэтажный жилой дом в классическом стиле с подземной парковкой. Внутренний двор благоустроят, оборудуют детской площадкой и местами для отдыха. Согласно плану, жилой комплекс выполнят в сдержанной цветовой гамме с детализацией и яркими акцентами на фасаде. В здании запроектировано 87 квартир, рассчитанных на 185 жильцов. Реализацией проекта займется компания "Изумруд".

Напомним, проект здания со второй попытки утвердили на градсовете в апреле. Комитет по строительству, архитектуре и развитию города выдал инвестору разрешения на строительство 12 мая 2025 года, оно будет действовать до середины мая 2028 года.

Освоение участка застройщик планировал начать сразу же после получения разрешения на возведение дома. Компания намерена пройти нулевой цикл и построить первые этажи до конца текущего года. Кроме того, проект станет пилотным объектом с "соцнагрузкой": на нем отработают нововведение для развития социальной инфраструктуры Барнаула, принятое в 2025 году. Застройщик перечислит за каждый квадратный метр нового жилья более 4 тыс. рублей в бюджет краевой столицы. Эти средства пойдут на возведение школ, детских садов и т. д.

Проект планировки квартала / Фото: "Строитель"

Также стоит отметить, что проект планировки квартала, где запланировано строительство (в границах ул. Молодежной, Карла Маркса, Коммунальной, бульвара 9 Января, ул. Садгородской, Союза Республик и проспекта Комсомольского) был отклонен на общественных обсуждениях. Документ раскритиковала строительная инспекция: специалисты ведомства обнаружили в плане множество недочетов. Повторно обновленный документ на общественные обсуждения пока не выносили.

На месте частного сектора и ветхих двухэтажек предлагали построить четыре дома с подземными парковками. Общее количество квартир во всех домах – 872, а расчетное число жителей – 3052 человека. Места для автомобилей запланированы как во дворах, так и в подземных паркингах. Всего на территории, относящейся к Обскому бульвару, запроектировали 53 тыс. кв. метров жилья. Срок реализации – до 2036 года.

Проект дома на ул. Пушкина, 86 / Фото: проектная мастерская "Алтай"

Второй дом построят на улице Пушкина, 86. Напомним, его проект разработали еще в 2021 году, но стройку так и не начали. В марте 2025-го стало известно, что ему одобрили дальнейшую реализацию. На территории, которая в данный момент заброшена и не занята какими-либо капитальными строениями, в ближайшем будущем появится трехэтажный жилой дом на 12 квартир с фасадами, стилизованными под ансамбль Демидовской площади. В глубине участка, за домом, запроектировали внутренний двор с детской площадкой и маленькой парковкой на два машино-места.

Инвестор получил разрешение на строительство ЖК 15 мая 2025 года. Документ будет действовать до 13 мая 2027 года.