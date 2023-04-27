Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности

Спасатели призывают быть осторожнее с огнём

27 апреля 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Высокая пожароопасность ожидается в Алтайском крае с 28 апреля по 2 мая, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

"По информации синоптиков, в Алтайском крае в период с 28 апреля по 2 мая на большей части территории края ожидается высокая пожароопасность (4 класса)", – рассказали в ведомстве.

Жителям рекомендовали соблюдать пожарную безопасность, не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнём.

Напомним, 28 апреля будет самым тёплым днём этого месяца в Алтайском крае.