Жители алтайского поселка не могут дождаться нового садика, школы и дорог

По словам местных, без личного автомобиля жить в поселке невозможно

18 августа 2023, 14:31, ИА Амител

Жители поселка Новый в Алтайском крае обратились к губернатору Виктору Томенко с просьбой помочь в решении сразу нескольких проблем. По словам людей, в населенном пункте нет дорог, а еще никак не начнут строить новые школу и садик.

После дождей дорогу к поселку размывает, таксисты высаживают людей не доезжая до мест, автомобили скорой помощи к некоторым домам просто не проедут. Зимой возникнет другая проблема, частные участки, расположенные по обе стороны дороги, могут лишить возможности убирать снег, тогда жители поселка будут отрезаны от цивилизации.

На новые школу и детский сад нет даже намека, люди ждут, но строительство никак не начнется. При этом местные власти на запросы жителей отвечают неоднозначно. Говорили, что решают вопрос с дорогами посредством судов с собственником, но до сих пор ничего не решено.

Люди обратились за помощью к краевым властям.