Жительница разрушенного дома в Новосибирске перед взрывом звонила газовикам

Сейчас женщина находится в больнице. Её состояние врачи оценивают как тяжёлое

09 февраля 2023, 17:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com

47-летняя Маргарита Никешина жила в доме на Линейной, где произошёл взрыв газа. За несколько минут до этого она звонила в аварийную службу.

Как сообщает Mash Siberia, женщина почувствовала запах газа, позвонила в аварийку, а через 10 минут раздался взрыв.

В больницу Маргариту доставили без сознания. Она находится в тяжёлом состоянии. Также пострадал её родственник, предположительно, сын. 15-летний мальчик находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что за сутки жители дома на улице Линейной дважды жаловались на запах газа и один раз – на подозрительных людей, которые обходили квартиры.