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Жители взорвавшегося дома в Новосибирске дважды жаловались на запах газа за сутки

По последней информации, погибли два человека, ещё семеро пострадали

09 февраля 2023, 10:43, ИА Амител

Фото: АСТ-54
Фото: АСТ-54

За сутки жители дома на улице Линейной в Новосибирске, на которой утром 9 февраля произошёл взрыв, дважды жаловались на запах газа и один раз – на подозрительных людей, которые обходили квартиры. Как сообщает Mash Siberia, первое обращение поступило вчера днём – житель третьего, обрушившегося подъезда, заявил об утечке, которую якобы устранили, и на людей, пытающихся проникнуть внутрь под видом аварийной службы, – для "проверки и устранения". 

Ещё одна жалоба поступила сегодня в 07:36, за 12 минут до взрыва. Мужчина из второго подъезда заявил, что в помещениях пахнет газом. По предварительной информации, дом был подключён к газопроводу с момента постройки. 

По последней информации, в инциденте погибли два человека, ещё семеро пострадали. Об этом заявил начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов. К текущему моменту пожар потушен, на место идёт тяжёлая техника для разбора завалов. 

Напомним, что взрыв прогремел около 8 утра в здании на улице Линейной в Заельцовском районе. Сейчас на месте ведутся работы по разбору завалов. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), заявив, что в доме обрушились два подъезда.

 

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Комментарии 20

  • коммунальные службы, как и все остальные: "вы всё врёте, вот взорвётся, тогда и приходите..."
    09 февраля, Гость   Ответить
  • на людей, пытающихся проникнуть внутрь под видом аварийной службы, – для "проверки и устранения". - то есть жители вызвали аварийку, а потом сами их в дом не пустили?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • коммунальные службы, как и все остальные: "вы всё врёте - не знаю, как-то вызывали на запах газа - приехали, и практически вскрыли дверь, из-за которой шел запах. Но тут явилась хозяйка. Газа не было, она не нашла ничего лучше, как оставить открытым кран. И ушла. И когда газ дали, он пошел в квартиру. Если бы не аварийная - не факт, что она, зайдя домой и включив, скажем, свет, не спровоцировала бы взрыв.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • и один раз – на подозрительных людей, которые обходили квартиры-- В старых домах разводка газовых труб идёт по подъездам, возможно группа людей взяла инструмент и нарушила целостность магистрали, почему нет.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • возможно группа людей взяла инструмент и нарушила целостность магистрали - вот только для этого квартиры обходить абсолютно незачем.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • первое обращение поступило вчера днём -- в службу 04?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • посадки будут?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Недавно в газифицированных домах появилась услуга "Содержание вентиляций" на ежемесячной абонентской плате. Проверяющий возмущался, что не впускают в квартиры. Некоторые умники зимой от холода, а летом от вонючих соседей перекрывают вентиляции. Многие жильцы-экономисты-пофигисты не проходят ежегодное платное, квартирное газовое обслуживание. Нужно чтобы проверяющие подавали, в УК/ТСЖ или участковому, списки непроверенных квартир и проводили принудительные проверки. Желательно установить в квартирах бюджетные газовые датчики, при утечке газа с мигающей лампочкой в подъезде.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Интересный способ сноса. Реновация по-новосибирски.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Недавно в газифицированных домах появилась услуга "Содержание вентиляций" на ежемесячной абонентской плате. Проверяющий возмущался, что не впускают в квартиры.---------------Во многих старых домах вентиляция как инженерное устройство, по сути, отсутствует. Есть некий общий канал в стене, по которому циркулируют запахи и насекомые из квартиры в квартиру. Никакой тяги воздуха нет, хоть сколько угодно чистите. Потому что не вентиляция, а профанация. Изначально в квартирах были печки для топки дровами. В 70е годы их демонтировали, пробили в полах и потолках отверстия для газовых труб и установили газовые плиты, на кухнях проделали новые отверстия под решетки вентиляции. Но решетки выполняют чисто декоративные функции. Ведь газовики даже предупреждают, что нельзя выход вытяжки направлять в эту так называемую вентиляцию. Потому что тогда газовые пары от вашей плиты пойдут к соседям. Таким образом, проверка вентиляции с оплатой услуги по квитанции лишь способ обобрать жильцов и ничего более, увеличить квартплату. Не вижу никакого смысла впускать вентиляционщиков. Что они могут проверять и ремонтировать? Ну разве вместо хозяйки помыть решеточку в квартире, оказать клининговые услуги. Смешно!
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Надо убирать из многоквартирных домов газовые плиты. Все эти танцы с бубнами вокруг проверок не спасают от аварий. Единственно безопасное решение - переводить на электричество.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Интересный способ сноса - главное действенный.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, про вентиляцию не пишите ерунды.. посмотрите хотя бы на крышу - на выходе вентканалов столько "дырок" сколько кухонь на этом стояке
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, про вентиляцию не пишите ерунды.. посмотрите хотя бы на крышу - на выходе вентканалов столько "дырок" сколько кухонь на этом стояке------ в стояке пятиэтажки один общий канал на все этажи. Одно некое полое отверстие. Как из одной, условно говоря, трубы, сверху будет 5 "дырок"?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Думаю, депутаты Госдумы вставили в обязательные платные услуги обслуживание вентиляции потому, что живут в новостроях-высотках, где по проекту не открываются окна. Воздух в квартиры поступает по принудительной вентиляции. И так же осуществляется отток. А в пятиэтажках ничего подобного нет. По идее, проверку можно осуществить следующим способом: к решетке прикладывают лист бумаги и он держится потоком воздуха. У кого в квартире так? Я не знаю ни одного барнаульца! Таким образом, с нас тупо ни за что собирают деньги.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • это где по проекту не открываются окна? вы бредите? хоть иногда СНИПы и САНПИНы почитывайте
    09 февраля, Гость   Ответить
  • депутаты Госдумы вставили в обязательные платные услуги - Долго ли умеючи? скоро.ждите.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • это где по проекту не открываются окна? вы бредите? хоть иногда СНИПы и САНПИНы почитывайте---------- вы имеете в виду СНИПы и САНПИНы 50-летней давности? В небоскрёбах делают окна неоткрывающиеся в целях безопасности. Посмотрите рум-туры в сети про современные высотные дома и отели. Видимо, кроме Барнаула вы нигде не были.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Ещё раз для свято верящей с Снипы и Санпины, а также дырки в крыше дома для каждой кухни. В пятиэтажках между стен есть один-единственный полый канал в виде трубы. Он идет из подвала к крыше. А из каждой квартиры сделано отверстие в эту трубу, куда намертво вмонтирована решетка. Таким образом, запахи из всех квартир попадают в одно место и возвращаются назад в кухню, обогащенные соседскими. Ну ещё и подвальными.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • В небоскрёбах делают окна неоткрывающиеся в целях безопасности.-----ты хоть нормативку почитай про ограждающие конструкции, оконные блоки, витражи и т.д., а потом уж веское слово вставляй
    10 февраля, Гость   Ответить
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