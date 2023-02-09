Жители взорвавшегося дома в Новосибирске дважды жаловались на запах газа за сутки

По последней информации, погибли два человека, ещё семеро пострадали

09 февраля 2023, 10:43, ИА Амител

Фото: АСТ-54

За сутки жители дома на улице Линейной в Новосибирске, на которой утром 9 февраля произошёл взрыв, дважды жаловались на запах газа и один раз – на подозрительных людей, которые обходили квартиры. Как сообщает Mash Siberia, первое обращение поступило вчера днём – житель третьего, обрушившегося подъезда, заявил об утечке, которую якобы устранили, и на людей, пытающихся проникнуть внутрь под видом аварийной службы, – для "проверки и устранения".

Ещё одна жалоба поступила сегодня в 07:36, за 12 минут до взрыва. Мужчина из второго подъезда заявил, что в помещениях пахнет газом. По предварительной информации, дом был подключён к газопроводу с момента постройки.

По последней информации, в инциденте погибли два человека, ещё семеро пострадали. Об этом заявил начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов. К текущему моменту пожар потушен, на место идёт тяжёлая техника для разбора завалов.

Напомним, что взрыв прогремел около 8 утра в здании на улице Линейной в Заельцовском районе. Сейчас на месте ведутся работы по разбору завалов. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), заявив, что в доме обрушились два подъезда.