Жителям Алтайского края напомнили, что купаться пока нельзя

В период жары спасатели призывают подумать о безопасности

01 июня 2023, 13:36, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю напомнили о том, что в период аномальной жары пока лучше воздержаться от окунания в водоёмы.

Напомним, что с 1 по 7 июня в регионе ожидается сильное потепление. Местами температура воздуха может подняться до отметки выше +35 градусов.

Спасатели напомнили, что официально пляжи в регионе пока не открыты, а "народными" местами для купания пользоваться нельзя.

Особое внимание рекомендуют обратить на детей.