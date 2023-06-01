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Жителям Алтайского края напомнили, что купаться пока нельзя

В период жары спасатели призывают подумать о безопасности

01 июня 2023, 13:36, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю напомнили о том, что в период аномальной жары пока лучше воздержаться от окунания в водоёмы.

Напомним, что с 1 по 7 июня в регионе ожидается сильное потепление. Местами температура воздуха может подняться до отметки выше +35 градусов. 

Спасатели напомнили, что официально пляжи в регионе пока не открыты, а "народными" местами для купания пользоваться нельзя. 

Особое внимание рекомендуют обратить на детей.

Алтайский край

Комментарии 7

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Гость

13:52:43 01-06-2023

Совсем офигели - все им нельзя. Всю жизнь купались именно в "народных" местах.

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Гость

18:48:01 01-06-2023

Гость (13:52:43 01-06-2023) Совсем офигели - все им нельзя. Всю жизнь купались именно в ... Утонешь - домой не приходи! (c) Русская поговорка.

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Гость

15:22:42 01-06-2023

Сотрудники ГУ МЧС России напомнили, что купаться лучше зимой в проруби, но никак не в жару.

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Гость

15:25:49 01-06-2023

У нас не только холод, но и жара наступает непредвиденно, что даже пляжи к лету не подготовили.

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Гость

16:00:38 01-06-2023

Гость (15:25:49 01-06-2023) У нас не только холод, но и жара наступает непредвиденно, ч... При проведении аукциона было анонсировано, что купальный сезон у нас с 1 июня. Где открытие?

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Гость

00:05:29 02-06-2023

Вода холодная... Какие купания?

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Истина

12:44:04 05-06-2023

В Байкале в августе холоднее! в выходные в трех водоемах купались - полный кайф!

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