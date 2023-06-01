Жителям Алтайского края напомнили, что купаться пока нельзя
В период жары спасатели призывают подумать о безопасности
01 июня 2023, 13:36, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю напомнили о том, что в период аномальной жары пока лучше воздержаться от окунания в водоёмы.
Напомним, что с 1 по 7 июня в регионе ожидается сильное потепление. Местами температура воздуха может подняться до отметки выше +35 градусов.
Спасатели напомнили, что официально пляжи в регионе пока не открыты, а "народными" местами для купания пользоваться нельзя.
Особое внимание рекомендуют обратить на детей.
13:52:43 01-06-2023
Совсем офигели - все им нельзя. Всю жизнь купались именно в "народных" местах.
18:48:01 01-06-2023
Гость (13:52:43 01-06-2023) Совсем офигели - все им нельзя. Всю жизнь купались именно в ... Утонешь - домой не приходи! (c) Русская поговорка.
15:22:42 01-06-2023
Сотрудники ГУ МЧС России напомнили, что купаться лучше зимой в проруби, но никак не в жару.
15:25:49 01-06-2023
У нас не только холод, но и жара наступает непредвиденно, что даже пляжи к лету не подготовили.
16:00:38 01-06-2023
Гость (15:25:49 01-06-2023) У нас не только холод, но и жара наступает непредвиденно, ч... При проведении аукциона было анонсировано, что купальный сезон у нас с 1 июня. Где открытие?
00:05:29 02-06-2023
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12:44:04 05-06-2023
В Байкале в августе холоднее! в выходные в трех водоемах купались - полный кайф!