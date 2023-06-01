Период аномальной жары начался в Алтайском крае

Воздух в регионе будет прогреваться до +35 градусов и выше

01 июня 2023, 11:44, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае с приходом лета начался период аномальной жары. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

Уже в первый день июня местами воздух прогреется до +30 градусов. Со временем жара будет усиливаться, и уже к концу недели столбики термометров местами будут показывать до +34 градусов.

По прогнозам синоптиков, аномалия продлится как минимум до 7 июня. В это время температура воздуха может подниматься выше +35 градусов.