Период аномальной жары начался в Алтайском крае
Воздух в регионе будет прогреваться до +35 градусов и выше
01 июня 2023, 11:44, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае с приходом лета начался период аномальной жары. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
Уже в первый день июня местами воздух прогреется до +30 градусов. Со временем жара будет усиливаться, и уже к концу недели столбики термометров местами будут показывать до +34 градусов.
По прогнозам синоптиков, аномалия продлится как минимум до 7 июня. В это время температура воздуха может подниматься выше +35 градусов.
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