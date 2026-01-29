Жителям Киева предложили ходить в туалет в кошачьи лотки и пакеты

Такую инициативу выдвинул глава Деснянского района из-за проблем в работе ЖКХ и энергетического кризиса

29 января 2026, 22:28, ИА Амител

Максим Бахматов / Фото: стоп-кадр с видео РБК Украина / @sputniklive

В связи с трудностями в сфере коммунального хозяйства и энергетическим коллапсом жителям украинской столицы рекомендовали использовать кошачьи туалеты или пакеты вместо стандартной канализации. Информацию об этом распространил телеграм-канал "Sputnik Ближнее Зарубежье", ссылаясь на заявление главы Деснянского района Киева Максима Бахматова.

«Фекалии уже текут в Киеве прямо из окон, но надо бороться! Ройте ямы во дворе, ходите в пакеты и кошачьи лотки», — сказал он.

Ранее, 16 января, руководитель Министерства энергетики Украины Денис Шмыгаль объявил о введении чрезвычайного положения в энергетической отрасли. Согласно его заявлению, на территории Украины не осталось ни одной электростанции, не пострадавшей от повреждений, а проблемы с отоплением затронули даже правительственные учреждения. Шмыгаль также отметил, что запасов горючего, включая бензин и дизельное топливо, хватит стране лишь на ближайшие три недели.

Владимир Олейник, экс-депутат Верховной рады, 28 января заявил, что коммунальный кризис на Украине продолжит углубляться и может затянуться на десятилетия. Он подчеркнул, что существующее состояние коммуникаций требует их полной замены, в противном случае, по его мнению, возникнет необходимость в сносе жилых домов.

До этого в условиях блэкаута киевляне пытались согреться у костров, разведенных из елок. Кроме того, как заверил эксперт, Киев может превратиться в город-призрак. Из-за проблем со светом и отоплением многие вынуждены уезжать из столицы Украины.