Грозы и дожди накроют Алтайский край 11 июня. Прогноз
Но при этом будет жарко
11 июня 2026, 06:00, ИА Амител
Барнаул под мягким колпаком грозы / Фото: amic.ru
Грозы и дожди накроют Алтайский край 11 июня, следует из прогноза регионального центра гидрометеорологии.
Алтайский край
В регионе температура составит от +30 до +35 градусов, как и в предыдущие дни. Местами пойдут небольшие дожди и грозы. Ожидаются порывы восточного ветра до 18 м/с.
Барнаул
В Барнауле термометры днем покажут до +33 градусов, осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют восточный ветер 2–7 м/с.
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