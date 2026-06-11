Грозы и дожди накроют Алтайский край 11 июня. Прогноз

Но при этом будет жарко

11 июня 2026, 06:00, ИА Амител

Барнаул под мягким колпаком грозы / Фото: amic.ru

Грозы и дожди накроют Алтайский край 11 июня, следует из прогноза регионального центра гидрометеорологии.

Алтайский край

В регионе температура составит от +30 до +35 градусов, как и в предыдущие дни. Местами пойдут небольшие дожди и грозы. Ожидаются порывы восточного ветра до 18 м/с.

Барнаул

В Барнауле термометры днем покажут до +33 градусов, осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют восточный ветер 2–7 м/с.