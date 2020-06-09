За последние сутки новых выздоровевших оказалось больше зараженных. В регионе частично возобновляется плановый прием пациентов, а мэр призвал барнаульцев сохранять осторожность. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
68 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за последние сутки. Теперь в региона 2458 заболевших, среди них 243 ребенка.
За минувшие сутки:
- в Барнауле выявили 39 зараженных,
- в Тальменском районе – 10,
- в Новоалтайске – 5,
- в Алейском районе – 3,
- в Бурлинском районе – 2,
- в Благовещенском, Курьинском, Мамонтовском, Павловском, Первомайском, Родинском, Суетском, Усть-Калманском, Шипуновском районах — по 1.
Зато выздоровело за последние сутки 75 человек. А за весь период из больниц выписали 1101 пациента.
Из числа заболевших 1300 человек – барнаульцы, а 1158 — жители других территорий Алтайского края.
Зафиксировали еще четыре случаев смерти пациентов, зараженных коронавирусом.
Таким образом, на 9 июня в Алтайском крае с подтвержденным коронавирусом скончалось уже 30 человек. Из них 17 летальных случаев от COVID-19, 11 – отнесены к иным причинам смерти, два находятся на экспертизе.
Глава города Вячеслав Франк после введения первого этапа снятия ограничений обратился к барнаульцам.
"Несмотря на ослабление ограничительных мер, необходимо продолжать сохранять осторожность, беречь свое здоровье, неукоснительно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. В городе сохраняется масочный режим, продолжает действовать режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, по-прежнему запрещено проведение всех массовых мероприятий, предприятия общепита работают только в режиме навыноc", – сказал глава города.
Он отметил, что если каждый житель города продолжит ответственно соблюдать все меры предосторожности, то все мы обязательно справимся с ситуацией и вернемся к привычному образу жизни.
На этой недели в Алтайском крае частично возобновляется плановый прием пациентов.
Но сначала запустятся детские поликлиники: педиатры начнут проводить профилактические осмотры детей, выдавать справки, которые необходимы для отдыха в летнем оздоровительном лагере.
Глава Минздрава Дмитрий Попов также выразил уверенность, что поэтапно будет возобновляться и плановый прием взрослых. Одними из первых начнут работать стоматологи. Однако когда именно это произойдет — неизвестно.
9 июня у Краевого диагностического центра образовалась целая очередь пациентов.
Здравницы Белокурихи начали принимать первых туристов. Но из-за пандемии правила отдыха несколько изменились.
К примеру, чтобы попасть на курорт, потребуется не только путевка, но и справки, которые подтвердят, что вы не болеете коронавирусной инфекцией и не контактировали с зараженными. Их можно взять в поликлинике по месту жительства либо в частном медцентре.
На отдыхе придется ходить в маске, групповых процедур не будет, а бассейны, сауны, боулинг, детские игровые площадки временно не работают.
Что еще стоит знать об отдыхе в санатории летом — читайте в материале amic.ru.
Гражданка Казахстана сообщила, что 6 июня не могла попасть в Россию, чтобы навестить сына в реанимации. Все из-за того, что из-за пандемии временно запрещен въезд в страну для иностранцев.
"Что происходит с человечеством? Карантин карантином. Справка о коронавирусе есть, анализ отрицательный. Почему происходит такое? Помогите, пожалуйста! Возможно ли достучаться до черствых сердец сотрудников пограничного пункта РФ? Может, кто-то прочитает этот пост, кто в силах помочь? – попросила женщина в соцсетях.
После этого сообщения, женщина смогла пересечь границу и направляется к своему сыну, который лежит в реанимации Барнаула с врожденным заболеванием. Решить проблему ей помогли региональные власти, представители погранслужбы и МИДа.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что Россия готова к открытию турсезона, несмотря на пандемию коронавируса. Власти уже разработали план выхода отрасли из режима карантина.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко считает, что нужно сделать так, чтобы уже начиная с июля Ростуризм, туроператоры, перевозчики запустили новые внутренние маршруты по таким направлениям, как Калининградская область, Хакасия, Байкал, Горный Алтай, и чтобы на этих направлениях впервые появились чартеры.
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Об ограничениях и возможностях
- как оформить медкнижку не выходя из дома;
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как поменять паспорт во время пандемии;
- первый этап снятия ограничений: что теперь можно?
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- что будет с ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году из-за коронавируса;
- как пройдет приемная кампания в вузах и что изменится;
- в каких числах подать документы в университет в 2020 году;
- расписание ЕГЭ-2020;
- как будут работать детские летние лагеря на Алтае и что изменится из-за пандемии.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за туры, которые отменили из-за коронавируса;
- как вернуть деньги за отмененный рейс,
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- когда откроются санатории и каким теперь будет отдых;
- когда звездные артисты вернутся с концертами в Барнаул,
- когда заработают санатории и как изменится отдых,
- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом-2020,
- как отдыхаем в июне 2020
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