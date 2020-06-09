Сколько заболевших в Алтайском крае?

68 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за последние сутки. Теперь в региона 2458 заболевших, среди них 243 ребенка.

За минувшие сутки:

в Барнауле выявили 39 зараженных,

в Тальменском районе – 10,

в Новоалтайске – 5,

в Алейском районе – 3,

в Бурлинском районе – 2,

в Благовещенском, Курьинском, Мамонтовском, Павловском, Первомайском, Родинском, Суетском, Усть-Калманском, Шипуновском районах — по 1.

Зато выздоровело за последние сутки 75 человек. А за весь период из больниц выписали 1101 пациента.

Из числа заболевших 1300 человек – барнаульцы, а 1158 — жители других территорий Алтайского края.