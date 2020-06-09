"Это только начало". Как коронакризис изменил рынок коммерческой недвижимости Барнаула

На рынке коммерческой недвижимости Барнаула резко выросло количество пустых офисных, торговых и производственных помещений. Их освободили компании, которые не смогли продолжить работу в кризис, поэтому кто на время, а кто и навсегда ушли с рынка. Риелторы предупреждают: в ближайшие месяцы ситуация усугубится, число закрывшихся организаций будет только расти, а вместе с ними – и число вакантных площадей.

Предложений больше, цены ниже

За последние несколько недель рынок коммерческой недвижимости Барнаула вырос: на интернет-площадках стало больше объявлений о продаже и сдаче объектов в аренду, по городу появились растяжки и баннеры о свободных помещениях. Из-за большого объема предложений арендодатели и собственники вынуждены идти на уступки и снижать цены, говорит руководитель агентства недвижимости "Перспектива24" Дмитрий Дворядкин.

"Объекты, в которых до пандемии не было свободных помещений, а цены были высокими, теперь предлагают разные варианты по привлекательной стоимости. Для арендаторов это, конечно, плюс, для арендодателей и инвесторов – минус. Они вложили деньги, построили торговые и бизнес-центры, а сейчас не могут сдать по выгодной стоимости", – отмечает эксперт.

Еще весной 2020 года в Индустриальном районе Барнаула, по словам Дворядкина, было сложно найти офисное помещение в аренду по 750 рублей за квадратный метр. Теперь же есть интересные варианты за 650 рублей. По словам эксперта, 100 рублей – это существенная разница для арендатора, особенно если помещение 100 квадратных метров и больше.

Риелтор уверен, что сейчас даже один из самых устойчивых сегментов рынка коммерции – торгово-развлекательные центры – ждут изменения. По его прогнозам, потеряют некоторых своих арендаторов не только небольшие, но и крупные, наиболее доходные и популярные у населения ТРЦ Барнаула.

"Скорее всего, в торговых центрах часть магазинов закроются: если у компании были отделы в большинстве ТРЦ города, часть из них она свернет. За эти три месяца люди привыкли, что можно заказать в интернете и получить товар в одной точке. Рынок коммерческой недвижимости будет трансформироваться", – уверен Дмитрий Дворядкин.

Обвала нет

Оценить, насколько серьезно и глубоко изменится рынок, можно только через несколько месяцев, считает руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риелт" Константин Никитеев. Сейчас многие компании города, даже оставаясь закрытыми, платят часть от ежемесячной аренды и надеются на возобновление работы. Но получится это далеко не у всех, предполагает эксперт.

"Объектов на продажу действительно выставлено больше, но это не предел, это еще только начало. Еще не все организации понимают, когда они откроются, с какими потерями. Самое тяжелое положение сейчас у общепита, фитнес-индустрии и торговли. Я думаю, в ближайшие месяцы мы увидим на рынке много новых предложений. Возможно, это будут и большие торговые центры, и маленький стрит-ретейл".

По его словам, в мае на рынке появились даже супердорогие и популярные объекты в центре города, на красной линии, которые всегда были востребованы. Однако пока большинство лотов собственники выставляют по рыночной стоимости или с небольшим дисконтом. Обвальных цен нет, хотя покупатели и арендаторы ждут большого снижения.

"Возможно, обвал цен произойдет, но точно не на все варианты. Все будет зависеть от состояния продавца и арендодателя. Если у него критичное положение – объект будут продавать или сдавать с хорошим дисконтом, если ситуация тяжелая, но стабильная – по среднерыночной цене", – говорит Константин Никитеев.

Новый формат, новая модель

Рынок коммерческой недвижимости Барнаула в ближайшие месяцы изменится не только количественно, но и качественно, считают риелторы. Многие объекты, вероятно, сменят профиль и откажутся от форматов, которые в кризис были невостребованными.

"Рынок будет меняться, но как и куда именно – пока точно никто сказать не может. Возможно, бизнесмены откажутся от "чистых" форматов, например, только офисных центров, будут искать варианты, которые сработают даже в кризис. Для этого нужна большая проработка, аналитика. Сейчас многие компании задумались: "А если произойдет вторая волна кризиса, переживу ли я ее?" Происходит переосмысление бизнеса", – говорит Константин Никитеев.

В результате переформатирования рынка появятся новые модели работы коммерческой недвижимости. Они придут на смену тем, которых "смял" кризис.

"Сейчас мы видим, что популярность магазина-склада выросла. Можно предположить, что в будущем даже крупные торговые центры перепрофилируются в огромные склады с возможностью примерки и доставки товара. Сейчас пересматривается не только модель коммерческой недвижимости, но и модель жизни людей. Именно она покажет, какое будущее нас ждет", – считает эксперт.