Власти не исключают второй волны коронавируса в Алтайском крае. Еще в одной больнице произошла вспышка заболеваемости, а турбазы Горного скорее всего смогут принимать отдыхающих в начале июля. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
78 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае (и так второй день подряд). Теперь в регионе 3909 заболевших.
За минувшие сутки:
- в Барнауле зафиксировали 24 новых случая инфицирования,
- в Бийске и Михайловском районе – по 11,
- в Рубцовске – 9,
- в Зональном районе – 3,
- в Новоалтайске, Алейском, Бийском, Курьинском и Топчихинском районах – по 2,
- в Алейске, Белокурихе, Камне-на-Оби, Волчихинском, Егорьевском, Калманском, Красногорском, Павловском, Панкрушихинском, Смоленском районах – по 1.
Из больниц региона за весь период пандемии выписали 2754 пациентов (+28 за последние сутки). В тяжелом состоянии сейчас находятся 93 человека, из них 31 подключен к аппаратам ИВЛ.
В основном, COVID-19 в Алтайском крае болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет (это 35,5% от общего числа). Среди зараженных 24,5% — люди 50-64 лет, 15,3% - старше 65, 15% — 18-29 лет, еще 10% — это дети возрасте до 17 лет.
Еще один пациент с COVID-19 скончался за последние сутки в регионе. Этот случай отнесли к "иным причинам смерти".
За период пандемии в крае умерли 72 человека, у которых диагностировали коронавирус. Из них только в 33 случаях причиной стал COVID-19, 36 случаев – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.
Чаще всего умирают пациенты в возрасте 51-70 лет, рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
Вторая волна эпидемии коронавируса в Алтайском крае возможна, заявила во время брифинга заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
По ее словам, исключать возможности второй волны заболевания сейчас нельзя. Ведь постепенно открываются ранее закрытые предприятия, в перспективе начнут работать детские сады, а с 1 сентября к штатному режиму перейдут школы.
Власти Республики Алтай предполагают открыть турбазы и кафе 3 июля. Однако главным условием для старта турсезона станет соблюдение всех санитарных норм, которые установил Роспотребнадзор.
Кроме того, даже после открытия, приступить к работе смогут не все. Турбазы и кафе точно не откроются в Кош-Агачском районе, где произошла вспышка коронавируса и ежедневно выявляют большое число заражений.
Кстати, с 27 июня заработали турбазы и отели Алтайского края.
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Об отдыхе и развлечениях
- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом-2020,
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